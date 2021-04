Corona Vaccination in India: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेटर लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) की खरीद और बाटवारे में राज्यों की भूमिका को बढ़ाई जाए और वैक्सीन निर्यात (Vaccine Export) पर तुरंत रोक लगाया जाए. उन्होंने इस लेटर में यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें ‘लापरवाही’ के कारण वेक्सीनेशन का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है. Also Read - निश्चिंत रहिए! अभी नहीं लगेगा Lockdown, PM मोदी ने क्यों कहीं हैं ये बातें, जानिए इसका मतलब...

उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई करने वालें को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि वैक्सीन तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सकें. कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने और वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी होने की बात लिखी है. उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा गति से वैक्सीनेशन चलता रहा तो देश की 75 फीसदी आबादी को वैक्सीन लगाने में कई साल लग जाएंगे. उन्होंने यह आग्रह किया कि वैक्सीन के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई जाए. नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरे वैक्सीन के इस्तेमाल तुरंत अनुमति दी जाए. जिन्हें भी वैक्सीन की जरूरत है उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए. वैक्सीनेशन के लिए तय राशि 35000 करोड़ रुपये में भी बढ़ोत्तरी की जाए.

Our vaccination program has to move beyond an individual's picture on the vaccine certificate, towards guaranteeing maximum vaccination.

– Shri @RahulGandhi writes to PM Modi expressing concerns about & giving valuable suggestions to improve Covid19 vaccination program. pic.twitter.com/mp8tPE7ywt

