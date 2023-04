राहुल गांधी की अपील खारिज: महबूबा मुफ़्ती ने कहा- संविधान को दरकिनार कर 'बीजेपी राष्ट्र' बनाना चाहती है सरकार

अनंतनाग (जम्मू कश्मीर): गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक “काला दिन” है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वे या तो जेल में हैं या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा.

महबूबा ने श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है. राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह दर्शाता है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है. वे एकदलीय प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं – संविधान को दरकिनार करके ‘भाजपा राष्ट्र’.’’