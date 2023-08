सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, जानें Tweet कर क्या बोले कांग्रेस नेता

Modi Surname Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी को राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है.

Come what may, my duty remains the same. Protect the idea of India. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023