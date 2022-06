Breaking News: केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हमला किया गया है. राहुल गांधी के दफ्तर पर हमले के दौरान तोड़ फोड़ की गई. इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं. सत्तारूढ़ माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र इकाई एसएफआई का विरोध मार्च हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने राहुल गांधी के कार्यालय घुसकर तोड़फोड़ की. इस हमले की केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने इसकी निंदा की है.Also Read - 25 जून : जानिए नसबंदी से लेकर अखबारों की सेंसरशिप तक इमरजेंसी की पूरी कहानी

पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के करीब 100 कार्यकर्ता विरोध मार्च में शामिल थे और वे लोग कार्यालय में घुस गए. पुलिस ने कहा, “करीब 80-100 कार्यकर्ता थे. उनमें से आठ लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है. अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.’’ छात्र संगठन ने यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी ने केरल के पहाड़ी इलाकों में जंगलों के आसपास ‘बफर जोन’ बनाए जाने के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं किया. Also Read - एमवीए सरकार के संकट के बीच एनसीपी, कांग्रेस के कोटे के मंत्रालयों के बीच मची होड़, जारी किए हजारों करोड़ के जीआर

#WATCH | Kerala: Congress MP Rahul Gandhi’s office in Wayanad vandalised.

Indian Youth Congress, in a tweet, alleges that “the goons held the flags of SFI” as they climbed the wall of Rahul Gandhi’s Wayanad office and vandalised it. pic.twitter.com/GoCBdeHAwy

