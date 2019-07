नई दिल्ली: रेलवे को शुक्रवार को पेश किये गए वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 65,837 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ और पूंजीगत व्यय के लिए सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपये दिये गए हैं. इसमें यात्री सुविधाओं के लिए धन में 200 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है. पिछले साल रेलवे का परिव्यय 1.48 लाख करोड़ रुपये था जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपये था. अंतरिम बजट में, आवंटन 1.58 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में, नई लाइनों के निर्माण के लिए 7,255 करोड़ रुपये की धनराशि, गेज परिवर्तन के लिए 2,200 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक के लिए 6,114.82 करोड़ रुपये और सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए 1,750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये आवंटन फरवरी में प्रस्तुत अंतरिम बजट के समान ही हैं.

Railways infrastructure will need an investment of ₹50 Lakh Cr between 2018-2030, given that capital expenditure outlay of Railways is around ₹1.5-1.6 Lakh Cr per annum

A public-private partnership is proposed to unleash faster development of Railways#BudgetForNewIndia pic.twitter.com/lJZzMFA4ez

