By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रेलवे से विदा हुआ अंग्रेजों के जमाने का 'काला कोट'! अब नए लुक में दिखेंगे अधिकारी, केन्द्र सरकार ने बदला दशकों पुराना ड्रेस कोड
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के लिए अधिकारियों के पारंपरिक काले सूट और कोट को हटाने की घोषणा की है. अब रेलवे '52 हफ्ते-52 सुधार' के संकल्प के साथ तकनीक और भारतीय समाधानों पर फोकस करेगी.
भारतीय रेलवे अब अंग्रेजों के जमाने की पहचान और गुलामी के प्रतीकों से पूरी तरह मुक्त होने और खुद को समय के साथ ट्रेंडी बनाने की राह पर है. इसी क्रम में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों के लिए दशकों पुराने ‘काले कोट’ के अनिवार्य ड्रेस कोड को समाप्त करने का ऐतिहासिक ऐलान किया है.
अब काले कोट में नजर नहीं आएंगे रेलवे अधिकारी
भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बदलने जा रहा है. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटिश काल से चले आ रहे बंद गले के काले सूट और कोट को अब औपचारिक पोशाक (Official Dress) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. यह फैसला केवल कपड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि रेलवे की कार्यसंस्कृति से औपनिवेशिक मानसिकता (Colonial Mindset) को जड़ से मिटाने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है.
औपनिवेशिक पहचान से मिलेगी आजादी
अब तक रेलवे में निरीक्षण, परेड और विशेष सरकारी आयोजनों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए काला कोट पहनना अनिवार्य था. यह पहनावा अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान रसूख और अनुशासन के प्रतीक के रूप में शुरू किया था. रेलमंत्री ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में कहा कि चाहे वह काम करने का तरीका हो या पहनावा, हमें अंग्रेजों की आहट से दूर होना होगा और भारतीय समाधानों पर भरोसा करना होगा.
52 हफ्ते-52 सुधार का संकल्प
काले कोट से निजात दिलाने के साथ ही रेलमंत्री ने साल 2026 के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है. उन्होंने ’52 हफ्ते-52 सुधार’ का लक्ष्य रखा है. इसके तहत हर हफ्ते एक नया सुधार किया जाएगा. सेवा, उत्पादन, निर्माण और सुरक्षा जैसे हर विभाग में हर सप्ताह एक नया सुधार लागू किया जाएगा.
वहीं, रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक को खुले मन से अपनाएगी ताकि पिछले 100 वर्षों की कमियों को दूर किया जा सके. साथ ही रेलमंत्री ने इनोवेशन अवार्ड्स को लागू करने की घोषणा की. रेलवे के विकास में योगदान देने वाली टीमों को ‘इनोवेशन अवार्ड’ दिया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम को 1 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा.
स्टार्टअप्स और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा
सरकार अब विदेशी तकनीक के बजाय भारतीय स्टार्टअप्स और स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता दे रही है. इसके लिए जल्द ही एक ‘इनोवेशन पोर्टल’ लॉन्च किया जाएगा, जहां वैज्ञानिक और स्टार्टअप्स रेलवे की समस्याओं का समाधान पेश कर सकेंगे. सफल तकनीक के ट्रायल के लिए रेलवे 1.50 करोड़ रुपये तक का अनुदान भी देगी. इस बदलाव का उद्देश्य भारतीय रेल को 2047 तक ‘विकसित भारत’ का सबसे मजबूत और आधुनिक स्तंभ बनाना है. अधिकारियों को अब केवल आदेश देने वाले ‘साहब’ के बजाय एक तकनीकी और सेवा-उन्मुख लीडर के रूप में पहचान बनानी होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें