Hindi India Hindi

Rail One App Train Ticket Discount 3 Percent General Booking Offer 2026 India

IRCTC नहीं इस सरकारी ऐप से बुक करें ट्रेन का टिकट, मिल रहा है इतने तक का डिस्काउंट; जानिए पूरी डिटेल

ये सरकारी ऐप रेलवे के टिकट बुकिंग पर 3 प्रतिशत तक की छूट दे रहा है. आइए जानते हैं इस ऑफर का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं.

Rail One app

Indian Railway Ticket Discount: हर दिन देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में रेलवे यात्रियों को राहत देने के लिए एक नया डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है. सरकारी Rail One ऐप के जरिए अगर आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल टिकट बुक करते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है. इसका मतलब यह है कि अब ट्रेन से सफर करना थोड़ा और सस्ता हो जाएगा. यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वॉलेट जैसे डिजिटल तरीकों से भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी. रेलवे का मानना है कि इससे लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा अपनाएंगे और स्टेशन पर टिकट काउंटर की भीड़ भी कम होगी.

कितने समय तक मिलेगा डिस्काउंट ऑफर?

लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह ऑफर कब तक चलेगा. इस पर नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है. रेलवे के अनुसार यह छूट 14 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 जुलाई 2026 तक वैध रहेगी. यानी पूरे 6 महीने तक यात्री इस ऑफर का फायदा उठा सकेंगे. यह उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है, जो रोजाना या अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं. इससे उनके सफर का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा. रेलवे का यह कदम यात्रियों को डिजिटल सुविधा से जोड़ने और टिकट बुकिंग को आसान बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल मानी जा रही है.

केवल Rail One ऐप पर ही मिलेगा फायदा

रेलवे अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि 3 प्रतिशत की छूट सिर्फ Rail One ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर ही मिलेगी. अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जनरल टिकट बुक करते हैं, तो यह डिस्काउंट नहीं मिलेगा. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को Rail One ऐप की तरफ आकर्षित करना है. साथ ही, स्टेशन पर खुले टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी लाइनों को कम करना भी इसका मकसद है. इससे समय की बचत होगी और टिकट लेने की प्रक्रिया ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी. डिजिटल सिस्टम अपनाने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और कैश लेनदेन की झंझट कम होगी.

Rail One ऐप क्या है?

Rail One एक सुपर ऐप है, जिसे CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने तैयार किया है. यह ऐप IRCTC से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं. इस ऐप से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं, कोच की पोजीशन जान सकते हैं और ट्रेन में खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसके अलावा Rail Madad के जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रिफंड से जुड़ी जानकारी भी पा सकते हैं. यानी यह ऐप रेलवे से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है.

ऐप डाउनलोड कैसे करें?

Rail One ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे आप केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें. किसी अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करने से बचें, ताकि धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें. ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. डिजिटल पेमेंट करते समय सही जानकारी भरना जरूरी है. अगर आप नियमित रूप से ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह ऐप आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. 3 प्रतिशत की छूट भले ही छोटी लगे, लेकिन लंबे समय में यह अच्छी बचत बन सकती है. Rail One ऐप रेलवे को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है.

Add India.com as a Preferred Source