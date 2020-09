Rail Roka Movement: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा में काफी विरोध देखने को मिल रहा है. कृषि विधेयकों के विरोध में किसान समिति द्वारा गुरुवार सुबह से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन रात तक जारी रहा. हजारों की संख्या किसानों ने रेलवे ट्रैक पर तंबू लगाकर केंद्र सरकार से बिल को वापस करने की मांग की. वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब रूट की 13 जोड़ी गाड़ियों को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है. Also Read - Indian Railways/IRCTC Update: 'रेल रोको' प्रदर्शन की वजह से ठप हुई इन ट्रेनों की सेवाएं, यात्रा से पहले देख लें लिस्ट और रूट

किसान बिल को लेकर पंजाब हरियाणा सहित देश के कई हिस्सों में किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. गुरुवार को जहां एक ओर विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे सेवाएं बाधित हुईं वहीं आज माना जा रहा है किसान राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी अपना प्रदर्शन करेंगे. बड़े पैमानें पर प्रोटेस्ट की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

Punjab: Kisan Mazdoor Sangharsh Committee continues their 'rail roko' agitation in Amritsar, in protest against the #FarmBills.

The Committee is holding the ‘rail roko’ agitation from September 24 to 26 against the Bills. pic.twitter.com/NFfSCcWuO5

