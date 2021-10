Rail Roko Andolan Today: संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है. किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है जो शाम चार बजे तक चलेगा. किसानों ने लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है और मारे गए किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया है. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज छह घंटे के लिए पूरे देश में रेल यातायात बाधित करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही आज राज्यों में कलश यात्राएं भी निकाली जाएंगी.Also Read - Indian Railways/IRCTC: किसानों का Rail Roko Andolan आज, ये ट्रेनें हैं कैंसिल, इनका बदला गया रूट, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ में धारा 144 लागू

किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए रेल रोको आंदोलन में अगर उपद्रव किया तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. लखनऊ पुलिस ने ज़िले में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई है, अगर कोई सामान्य स्थिति को बाधित करने की कोशिश करता है तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि-ये अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग जगह होगा. पूरे देश में वहां के लोगों को पता रहता है ​कि हमें कहां ट्रेन रोकनी है. भारत सरकार ने अभी हमसे कोई बात नहीं की है.

हरियाणा में लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा ने घटना के विरोध में राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ का आह्वान किया है.

लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के ‘रेल रोको’ आह्वान के मद्देनजर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है.

Haryana | Rapid Action Force deployed at Sonipat Railway Station, in the wake of ‘Rail roko’ call by Samyukta Kisan Morcha in protest against Lakhimpur Kheri incident pic.twitter.com/mErxA7aRhQ

— ANI (@ANI) October 18, 2021