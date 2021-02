Rail Roko Andolan Today : कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है. किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है. किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने ये नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पंजाब में किसान आंदोलन के कारण, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इसलिए, कुछ रेलगाड़ियों को डायवर्ट किया गया है और कुछ रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. Also Read - Rail Roko Andolan Today Live Updates : कृषि कानूनों पर आज फिर किसानों की ललकार, यात्रियों का करेंगे सत्कार, जानिए

इन ट्रेनों को किया गया है डायवर्ट, देखें सूची… Also Read - बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, गंभीर हालत में लाए गए अस्पताल

Passengers kindly take note. Also Read - Kisan Andolan: 'चक्का जाम' के बाद आज पूरे देश में 4 घंटों तक 'रेल रोकेंगे' किसान, रेलवे ने की अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती

Due to Kisan agitation in Punjab, train movement has been affected and hence, few trains have been diverted and certain trains have been short terminated & accordingly short originated.@RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/ti1wvdeV3o

— Western Railway (@WesternRly) February 17, 2021

इन ट्रेन रूट्स पर रहेगी कड़ी नजर

रेलवे ने कई रूट्स को संवेदनशील बताया है जिसमें- दिल्ली, फिरोजपुर और अंबाला के रूट्स सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे. इसलिए इन रूट्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी. यहां के रेलवे स्टेशनों पर आरसीपीएफ की विशेष तैनाती रहेगी. वैसे तो किसान यूनियंस ने 12 से चार बजे तक के लिए रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन 11 बजे ही शुरू हो जाएगा.

दिल्ली-लखनऊ रुट

दिल्ली- रोहतक-जींद-जाखल-भटिंडा लाईन

दिल्ली- पानीपत-करनाल-अंबाला लाईन

दिल्ली-मुरादाबाद-सहारनपुर-मेरठ-अंबाला

दिल्ली-पलवल-मथुरा-कोटा लाईन

दिल्ली-पलवल-मथुरा- झांसी-लाईन

जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. रेलवे ने RPSF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया है. ये कंपनियां विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी जहां रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है.