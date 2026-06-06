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दिल्ली से सिलीगुड़ी अब सिर्फ 6 घंटे में! रेलवे का मेगा प्लान, जानें किन-किन शहरों को कवर करेगा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर देश में लगभग 4,000 किलोमीटर के नए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की योजना बनाई गई है. दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी व्यापक योजना का हिस्सा हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 6, 2026, 11:29 PM IST
दिल्ली से सिलीगुड़ी अब सिर्फ 6 घंटे में! रेलवे का मेगा प्लान, जानें किन-किन शहरों को कवर करेगा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से वाराणसी का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा. (AI जेनरेटेड इमेज)

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को एक हाई-स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है.ये प्रोजेक्ट PM मोदी की पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन नेटवर्क की कल्पना का हिस्सा है. यह बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए सीधे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जुड़ेगा.

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी की करीब 1500 किलोमीटर की दूरी का सफर महज 6 घंटे में तय किया जा सकेगा.अभी दिल्ली से नॉर्थ बंगाल की दूरी तय करने में 20 से 22 घंटे लग जाते हैं.

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नॉर्थ-ईस्ट का गेटवे है सिलीगुड़ी

सिलीगुड़ी को ‘नॉर्थ-ईस्ट का गेटवे’ कहा जाता है. यह शहर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र है. ऐसे में दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर न केवल यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी नई गति दे सकता है.

साढ़े घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से बनारस

रेल मंत्री ने बताया कि इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से वाराणसी का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा. मौजूदा समय में दिल्ली से वाराणसी की लगभग 865 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वंदे भारत से 8 घंटे का समय लगता है. दूसरी ट्रेनों में ये सफर 11 से 12 घंटे में पूरा होता है. बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद यह दूरी मात्र 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी.

किन-किन शहरों को कवर करेगा ये कॉरिडोर?

इस कॉरिडोर के रूट की बात करें, तो यह दिल्ली से शुरू होकर नोएडा (जेवर), मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और बिहार के पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा.

बनेंगे रोजगार के मौके?

हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.धार्मिक पर्यटन के लिहाज से वाराणसी, जबकि पर्यटन और व्यापार के लिहाज से सिलीगुड़ी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

कई कॉरिडोर पर चल रहा काम

रेल मंत्रालय के अनुसार, भारत में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कई नए कॉरिडोरों पर काम चल रहा है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर देश में लगभग 4,000 किलोमीटर के नए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की योजना बनाई गई है. दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसी व्यापक योजना का हिस्सा हैं.

कब शुरू होगा प्रोजेक्ट?

ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा, इसकी आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है. उम्मीद है कि इसकी भी घोषणा जल्द हो सकती है.अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है, तो दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा भारतीय रेल इतिहास में सबसे बड़े बदलावों में से एक साबित हो सकती है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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