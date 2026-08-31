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रेलवे में बंपर वैकेंसी, 27 सितंबर तक आवेदन का मौका; जानं कौन कर सकता है अप्लाई

रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिस के 4,471 पदों पर भर्ती निकाली है. 10वीं, 12वीं और ITI पास योग्य उम्मीदवार 27 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा, स्टाइपेंड और आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी यहां जानें.

Written by: Ikramuddin
Published: August 31, 2026, 9:56 PM IST
रेलवे में बंपर वैकेंसी, 27 सितंबर तक आवेदन का मौका; जानं कौन कर सकता है अप्लाई
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रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दक्षिण रेलवे ने अप्रेंटिस के 4,471 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 सितंबर 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. दक्षिण रेलवे की इस भर्ती में कुल 4,471 अप्रेंटिस पद शामिल हैं. इनमें फ्रेशर श्रेणी के 163 पद और पूर्व आईटीआई श्रेणी के 4,308 पद हैं. अलग-अलग ट्रेड और यूनिट के हिसाब से इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की हो. कुछ ट्रेड के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट भी जरूरी है. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा पद और ट्रेड के अनुसार 22 से 24 वर्ष तक है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

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मेरिट के आधार पर होगा चयन

अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन आवेदन की जांच, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. भर्ती के लिए किसी लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है. दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 15 अक्टूबर को अस्थायी रूप से जारी किए जाने की संभावना है .अप्रेंटिस के रूप में चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा. प्रथम वर्ष के फ्रेशर उम्मीदवारों में 10वीं पास को 8,200 रुपये और 12वीं पास उम्मीदवारों को 9,600 रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं, पूर्व आईटीआई उम्मीदवारों के लिए भी 9,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है.

आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. इच्छुक उम्मीदवार दक्षिण रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें और अपनी योग्यता, आयु सीमा और संबंधित ट्रेड की पात्रता जरूर जांच लें. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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