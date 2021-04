Indian Railways/IRCTC: रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच बड़ा फैसला लिया है और बड़े शहरों से अपने गृहनगरों में जाने के लिए प्रवासी श्रमिकों की भीड़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने अपनी ट्रेन सेवाओं को कोविड से पूर्व स्तर के 70 प्रतिशत तक बहाल कर दिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रेलवे ने अगले दो सप्ताह में 133 अतिरिक्त ट्रेनों – 88 ग्रीष्मकालीन विशेष और 45 त्योहार विशेष- ट्रेनों को शुरू करने योजना बनाई है. बता दें कि बुधवार तक, रेलवे ने साप्ताहिक सहित 9,622 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी थी. Also Read - Indian Railways/IRCTC: कोरोना का कहर, यहां के रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेगा अब प्लेटफार्म टिकट,

रेलवे 5,387 उपनगरीय रेलगाड़ियां (कोविड पूर्व समय की 92 प्रतिशत) चला रहा है, जिसमें मध्य रेलवे क्षेत्र में अधिकतम सेवाएं संचालित होती हैं, जिसके तहत मुंबई और पुणे आते हैं। इस समय 82 फीसदी मेल एक्सप्रेस और 25 फीसदी लोकल ट्रेनें संचालित हैं. यात्रियों की संख्या को देखते हुए गोरखपुर, पटना, दरभंगा, वाराणसी, गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, बोकारो, रांची और लखनऊ जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

9 हजार 622 विशेष ट्रेनों को दी गई है मंजूरी

बुधवार को जारी किए गए आदेश में 9 हजार 622 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दे दी गई है. यानी प्रतिदिन देशभर में 7 हजार से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन होगा.

Additional Special Trains between Mumbai and Danapur & Pune and Bhagalpur – Bookings open for 01189 and 01445 on 15.4.2021 pic.twitter.com/eiRulm7X3o

— Central Railway (@Central_Railway) April 14, 2021