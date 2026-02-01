Hindi India Hindi

Railway Budget 2026 Live: क्या वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलने लगेगी टिकट पर छूट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या-क्या उम्मीदें

Railway Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बार के बजट में बुजुर्गों को ट्रेनों में मिलने वाली रियायत (Senior Citizen Concession) को एक बार फिर से बहाल करने की घोषणा कर सकती हैं.

Railway Budget 2026 FM Nirmala: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में बजट बजट 2026–27 पेश करेंगी. हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी को वित्त मंत्री के कई उम्मीदें हैं. इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में राहत से लेकर रेलवे के सफर में बुजुर्गों को मिलने वाली टिकटों (Senior Citizen Concession) पर छूट की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी. उम्मीद की जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी. इसके अलावा कई राज्यों को वंदे भारत (Vande Bharat Train Latest News) और अमृत भारत ट्रेनों (Amrit Bharat Train) की सौगात भी मिलेगी. रेल बजट से जुड़ा हर अपडेट आपको इसी पेज पर मिल जाएगी. कृप्या इसे समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें..

