  • Hindi
  • India Hindi
  • Railway Budget 2026 Railway Expectations From Fm Nirmala Sitharaman Senior Ticket Discount And New Vande Bharat Amrit Bharat Trains Budget 2026

Railway Budget 2026 Live: क्या वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलने लगेगी टिकट पर छूट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या-क्या उम्मीदें

Railway Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बार के बजट में बुजुर्गों को ट्रेनों में मिलने वाली रियायत (Senior Citizen Concession) को एक बार फिर से बहाल करने की घोषणा कर सकती हैं.

Published date india.com Updated: February 1, 2026 10:29 AM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Railway Budget 2026-27 Live Updates
Railway Budget 2026-27 Live Updates

Railway Budget 2026 FM Nirmala: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में बजट बजट 2026–27 पेश करेंगी. हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी को वित्त मंत्री के कई उम्मीदें हैं. इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में राहत से लेकर रेलवे के सफर में बुजुर्गों को मिलने वाली टिकटों (Senior Citizen Concession) पर छूट की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी. उम्मीद की जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी. इसके अलावा कई राज्यों को वंदे भारत (Vande Bharat Train Latest News) और अमृत भारत ट्रेनों (Amrit Bharat Train) की सौगात भी मिलेगी. रेल बजट से जुड़ा हर अपडेट आपको इसी पेज पर मिल जाएगी. कृप्या इसे समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें..

Railway Budget 2026 FM Nirmala Sitharaman Live Updates

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.