By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rail Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रेलवे के लिए बड़ा ऐलान, इन शहरों को मिली सौगात
Railway Budget 2026 Announcements: संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रमुख शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
Railway Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. वित्त मंत्री की ओर से बजट में दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. साथ ही बनारस और पटना में जहाज सुविधा स्थापित की जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. ये कॉरिडोर- मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक बनेंगे. इन कॉरिडोर को बनाने में ऐसे शहरों को जोड़े जाएंगे जो ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैं.
वित्त मंत्री के अनुसार, ये कॉरिडोर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, साथ ही ये टेक्नोलॉजी हब को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और बड़े आबादी वाले इलाकों से भी जोड़ेंगे.
संसद में यूनियन बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि ये कॉरिडोर पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर का काम करेंगे. उन्होंने पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए डेडिकेटेड ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की.
वित्त मंत्री ने मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए अगले पांच सालों में 22 नए नेशनल वॉटरवेज को चालू करने का भी प्रस्ताव दिया.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें