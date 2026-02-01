By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Railway Budget 2026 Updates: वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत और कवच...जानिये वित्त मंत्री के पिटारे में क्या-क्या होगा!
Railway Budget 2026 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार रेलवे के लिए बजट आवंटन में बढोतरी कर सकती हैं. साथ ही उनका फोकस वंदे भारत समेत कई प्रीमियम ट्रेनों पर भी होगा.
Railway Budget 2026 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं. पिछले पांच सालों में रेलवे के बजट आवंटन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सरकार ने आर्थिक विकास के ड्राइवर के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है. अब बजट भाषण में थोड़ा ही समय बाकी है. वित्त मंत्री सीतारमण सुबह 11:00 बजे अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. यह पहली बार है कि बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. साल 2017 तक रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था. सुरेश प्रभु 2016 में अलग रेलवे बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री थे. तब से रेलवे आवंटन वित्त मंत्री के भाषण में शामिल होता है, लेकिन कोई अलग भाषण या नई ट्रेनों की लिस्ट की घोषणा नहीं की जाती है. बजट भाषण में रेलवे के बारे में आमतौर पर आने वाले प्रोजेक्ट्स और पैसेंजर सर्विस, फ्रेट और सेफ्टी पर लॉन्ग-टर्म विजन पर फोकस किया जाता है. रेलवे बजट 2026 में किन-किन चीज पर फोकस होगा… आइये जानते हैं FM सीतारमण के बहीखाते से क्या-क्या निकल सकता है…
वंदे भारत स्लीपर
साल की शुरुआत में इंडियन रेलवे ने गुवाहाटी और हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleepar Train) सर्विस शुरू की. यह नई सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेट 160 kmph की स्पीड से चल सकती है. इस ट्रेन का मकसद इंडियन रेलवे नेटवर्क पर रात भर के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है.
आने वाले सालों में सैकड़ों वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएंगी और वित्त मंत्री निर्मा सीतारमण के भाषण में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए योजनाओं की घोषणा की जा सकती है. भारतीय रेलवे का कहना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें दुनिया भर की बेहतरीन सुविधाएं देती हैं और मौजूदा प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस की तुलना में बेहतर राइड कम्फर्ट देती हैं. कुशन वाली बर्थ, नए डिजाइन की सीढ़ियां, यात्रियों के लिए कई सुविधाएं, विकलांगों के लिए सुविधाएं, तेज यात्रा का अनुभव और बिना झटके वाली यात्रा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की कुछ खास विशेषताएं हैं. वंदे भारत ट्रेनों का चेयर कार वर्जन एक लोकप्रिय सर्विस है और दिसंबर 2025 तक, इंडियन रेलवे नेटवर्क पर कुल 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं.
अमृत भारत ट्रेनें
अमृत भारत ट्रेनें पुश-पुल सेवाएं हैं जिनमें ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए दोनों सिरों पर लोकोमोटिव होते हैं. आम आदमी के लिए इन ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच हैं और जल्द ही इनमें AC कोच भी शुरू करने की योजना है. अमृत भारत ट्रेनें अभी पूरी तरह से नॉन-AC हैं. उनमें 12 स्लीपर क्लास कोच और 8 जनरल क्लास कोच हैं जो यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करते हैं. यह ट्रेन कई मामलों में वंदे भारत ट्रेनों के समान हैं. आम आदमी की सेवाओं पर ध्यान देते हुए नई अमृत भारत ट्रेन योजनाओं की घोषणा की जा सकती है.
कवच और सुरक्षा पर फोकस
इंडियन रेलवे ने हाल ही में 472.3 रूट किलोमीटर में कवच वर्जन 4.0 शुरू किया है. कवच स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. कवच वर्जन 4.0 भारत के अपने ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे एडवांस्ड वर्जन है. इंडियन रेलवे के अनुसार, यह तकनीकी सुधारों, फील्ड अनुभव, ऑपरेशनल फीडबैक और स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन के आधार पर विकसित हुआ है. रिसर्च डिज़ाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) की मंजूरी मिलने के बाद यह सिस्टम रेलवे सुरक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है.
कवच सिस्टम सुरक्षित ट्रेन संचालन बनाए रखने के लिए माइक्रोप्रोसेसर-आधारित आर्किटेक्चर, GPS टेक्नोलॉजी और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ता है. जब एक निश्चित सुरक्षा दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता चलता है तो यह लोकोमोटिव पायलट को अलर्ट करता है और अगर जरूरी हो तो ऑनबोर्ड सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से ब्रेकिंग सक्रिय करता है. सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कवच के रोलआउट का जिक्र भी FM सीतारमण के बजट भाषण में हो सकता है.
