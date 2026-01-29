By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रेल कर्मियों के लिए झटका! रिटायरमेंट पर अब नहीं मिलेगा यह बड़ा तोहफा- जानिये क्या है नया आदेश
Indian Railways News: रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक, नया नियम 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाले अधिकारियों पर भी लागू होगा. जो कर्मचारी इस तारीख या इसके बाद रिटायर होंगे उन्हें यह तोहफा नहीं मिलेगा.
Railways Retirement Benefits: रेल कर्मियों को रेलवे ने बड़ा झटका दिया है. रेलवे ने सालों से चली आ रही एक प्रथा को बंद कर दिया. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने रिटायर होने वाले कर्मियों को सोने की परत वाले चांदी के मेडल देने की 20 साल पुरानी प्रथा को बंद कर दिया है. मालूम हो कि रेलवे की तफ से रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विदाई तोहफे के तौर पर सोने की परत वाले चांदी के मेडल देने की पुरानी परंपरा थी.
क्या है रेलवे का आदेश?
रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेनू शर्मा (Renu Sharma) ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि रिटायर होने वाले रेलवे अधिकारियों को सोने की परत वाले चांदी के मेडल देने की प्रथा को बंद करना है. यानी, सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल देने की प्रथा को समाप्त किया जाता है. दरअसल, रेलवे ने मार्च 2006 से अपने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप लगभग 20 ग्राम वजन का स्वर्ण मढ़ा चांदी का सिक्का देना शुरू किया था. बीते करीब 20 वर्षों में हजारों कर्मचारियों को यह चांदी का सिक्का विदाई उपहार के रूप में दिया गया.
क्यों दिया जाता था यह तोहफा?
यह परंपरा रेलवे में सम्मान और सेवा के प्रतीक के तौर पर देखी जाती रही है. हालांकि, इस फैसले के पीछे भोपाल मंडल में सामने आया मेडल घोटाला एक बड़ी वजह माना जा रहा है. जांच में खुलासा हुआ कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को दिए गए कई मेडल नकली थे और उनमें चांदी की मात्रा महज 0.23 प्रतिशत पाई गई. यानी जिन सिक्कों को चांदी का बताकर दिया गया, वे नाम मात्र के लिए भी चांदी के नहीं थे.
कब से लागू होगा यह नियम?
मामला सामने आने के बाद रेलवे ने संबंधित सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. साथ ही, रेलवे के पास मौजूद मौजूदा मेडल स्टॉक का उपयोग अब रिटायरमेंट उपहार के तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य प्रशासनिक या वैकल्पिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा. रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, यह नया नियम 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाले अधिकारियों पर भी लागू होगा. यानी अब जो कर्मचारी इस तारीख या इसके बाद सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें यह गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें