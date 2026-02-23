By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अब ट्रेन को कोच गंदे नहीं दिखेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई की नई व्यवस्था का ऐलान किया, जानिए नए प्रावधान
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरी यात्रा के दौरान हर घंटे या जरूरत के हिसाब से ट्रेन में तैनात ट्रेंड स्टाफ सफाई करेगा. ट्रेनों में प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी.
Indian Railways train cleanliness rules: रेल यात्रा करने वाले लोग अक्सर कोच में गंदगी का शिकायत करते रहते हैं. जनरल डिब्बे के यात्री तो इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. अब लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई व्यवस्था को लेकर एक बड़े सुधार की घोषणा की है. नए सिस्टम के तहत जनरल क्लास समेत सभी कोचों की सफाई सिर्फ तय समय नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से की जाएगी.
यात्रा के दौरान भी कोच में होगी साफ-सफाई
मौजूदा क्लीन ट्रेन स्टेशन योजना के अनुसार, ट्रेनों में साफ-सफाई का काम कुछ खास स्टेशनों पर ट्रेन के रुकने पर ही किया जाता था. अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरी यात्रा के दौरान हर घंटे या जरूरत के हिसाब से ट्रेन में तैनात ट्रेंड स्टाफ सफाई करेगा. ट्रेनों में प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी.
रेल मंत्री ने कहा है कि ट्रेन में कब और कितनी बार सफाई करनी है यह पीक और नॉन-पीक घंटों के आधार पर रेगुलेट किया जाएगा. तकनीक की मदद से सफाई प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से सफाई के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होगी. इस पूरी योजना का मकसद यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देना है.
प्रोफेशनल टीम का क्या काम होगा?
कोच में तैनात प्रोफेशनल टीम टॉयलेट और बेसिन की सफाई, कचरा इकट्ठा करना, छोटी-मोटी मरम्मत, सेफ्टी इक्विपमेंट की स्थिति की जांच और ट्रेन में पानी भरने के लिए स्टेशन पर तैनात टीमों से तालमेल जैसे कामें में शामिल होगी. इन सभी कामों की रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जाएगी और यात्रियों से भी फीडबैक लिया जाएगा.
शुरुआत में इस योजना को 80 ट्रेनों में लागू किया जाएगा. इन ट्रनों को पहचान कर ली गई है. अनुभव और फ़ीडबैक के आधार पर इस सिस्टम को दूसरी ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा.
माल ढुलाई कारोबार के लिए भी कदम उठाए गए
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की खाली जमीन पर कार्गो से जुड़ा इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत दे दी गई है. इससे रेलवे के माल ढुलाई के बिजनेस को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही वेयरहाउस, ग्राइंडिंग यूनिट, प्रोसेसिंग और एग्रीगेशन यूनिट भी विकसित किए जाएंगे. कम इस्तेमाल होने वाले गोदामों को गति शक्ति कार्गो टर्मिनल में अपग्रेड किया जाएगा.
रेल मंत्री ने ये भी कहा कि डिवीजनल रेलवे मैनेजरों को अधिकार देकर विवाद सुलझाने को भी आसान बनाया गया है. विवाद रोकने का ढांचा तय किया गया है. इन दोनों सुधारों से यात्रियों के आराम और माल ढुलाई के तरीकों में सुधार होने की उम्मीद है.
