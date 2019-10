नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली से लोहियां खास जाने वाली ‘सरबत दा भला एक्सप्रेस’ ट्रेन को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. पहले नई दिल्ली-लुधियाना इंटरसिटी के नाम से जानी जाने वाली यह ट्रेन अब पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी होते हुए जालंधर में लोहियां खास तक जाएगी. समारोह में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और हरसिमरत कौर बादल मौजूद थे. गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ट्रेन का नया नामकरण करने का अनुरोध केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कल ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गयी जो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी तक लेकर जाएगी और आज यह ट्रेन तीर्थयात्रियों को सुल्तानपुर लोधी तक पहुंचाएगी. उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा तीर्थों से जोड़ने से अधिक पवित्र कार्य और कुछ नहीं हो सकता. बादल ने ट्रेन का नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए गोयल को धन्यवाद दिया और कहा कि पंजाब के लोगों के लिए यह भावनाओं ने जुड़ा हुआ मुद्दा है.

Delhi: Railways Minister Piyush Goyal, and Union Ministers Harsh Vardhan & Harsimrat Kaur Badal flagged off ‘Sarbat Da Bhalla Express’ at New Delhi railway station today. New Delhi-Ludhiana Intercity will now be known as Sarbat Da Bhalla Express & ply till Lohian Khas, Punjab. pic.twitter.com/mzjHIVHLen

— ANI (@ANI) October 4, 2019