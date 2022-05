Indian Railways/IRCTC Latest Update: रेलवे ने मुंबई और उसके आसपास के शहरों के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत (Platform Ticket Price Hike) 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है. रेलवे ने यह कदम गर्मी के मौसम में स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और ‘अलार्म चेन’ के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया है. रेलवे का यह फैसला 9 से 23 मई तक प्रभावी रहेगा. एक अधिकारी ने बताया, ‘मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर स्टेशन और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के साथ-साथ पड़ोसी ठाणे, कल्याण और पनवेल स्टेशन पर सोमवार से 15 दिन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को अस्थायी रूप से बढ़ाने का निर्णय किया गया है.Also Read - Rapid Rail/NCRTC: भारत की सबसे तेज ट्रेन रैपिड रेल मेट्रो और अन्य ट्रेनों से कैसे होगी अलग, जानें- यहां

In order to control crowd and curb misuse of Alarm Chain pulling in summer season, it is proposed the price of platform tickets to be increased as a temporary measure frm Rs.10 to Rs. 50 at CSMT, Dadar, LTT, Thane, Kalyan & Panvel stations for 15 days from 9/5/2022 to 23/5/2022. pic.twitter.com/aKwookd41y

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) May 8, 2022