सावन मेला के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, चार धामों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली- हरिद्वार के बीच भी लोकल ट्रेनें शुरू, यहां देखें पूरी लिस्ट

Sawan Special Trains 2026: सावन और कांवड़ मेला 2026 के अवसर पर रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है. उत्तर मध्य और उत्तर रेलवे ने प्रमुख ज्योतिर्लिंगों तथा हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग के लिए कई स्पेशल और लोकल (MEMU/DEMU) ट्रेनों का संचालन एवं अस्थायी ठहराव शुरू किया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/railway-sawan-special-trains-for-four-holy-places-have-been-launched-local-trains-will-also-run-from-delhi-to-haridwar-see-the-full-list-here-8484934/ Copy

रेलवे की सावन स्पेशल ट्रेनें

काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए प्रयागराज, सूबेदारगंज और झांसी से सीधी स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं.

दिल्ली-शामली (DEMU) और दिल्ली-सहारनपुर (MEMU) को अब सीधे हरिद्वार तक चलाया जा रहा है.

कांवड़ियों की सुविधा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से दिल्ली शाहदरा तथा लखनऊ के बीच रोजाना स्पेशल ट्रेनें चलेंगी.

30 जुलाई से 13-14 अगस्त तक रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर स्टेशनों पर 8 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 मिनट का ठहराव दिया गया है.

Sawan Special Trains 2026: सावन के पावन महीने और कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने व्यापक इंतजाम किए हैं. उत्तर रेलवे (NR) और उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम, को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की हैं. इसके अलावे रेलवे ने दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से हरिद्वार-ऋषिकेश जाने वाले कांवड़ियों की सहूलियत के लिए लोकल ट्रेनों (MEMU/DEMU) के रूट बढ़ाए गए हैं और कई एक्सप्रेस ट्रेनों को छोटे स्टेशनों पर रुकने की अनुमति दी गई है.

ज्योतिर्लिंगों के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

दूर-दराज के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे निम्नलिखित सीधी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है,

प्रयागराज – वेरावल स्पेशल (04173/04174): सोमनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज से वेरावल के बीच साप्ताहिक सेवा.

सूबेदारगंज – इंदौर स्पेशल (04169/04170): महाकालेश्वर (उज्जैन) दर्शन के लिए सूबेदारगंज से इंदौर के बीच द्वि-साप्ताहिक ट्रेन.

झांसी – आसनसोल स्पेशल (04185/04186): बाबा बैद्यनाथ धाम (जसीडीह) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) के लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी से आसनसोल तक सीधी ट्रेन.

️ सावन में आस्था की राह, रेल के साथ इस सावन, उत्तर मध्य रेलवे की स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ (वाराणसी), बाबा बैद्यनाथ धाम (जसीडीह), महाकालेश्वर (उज्जैन) और सोमनाथ (वेरावल) की यात्रा को और अधिक सुगम बना रही हैं। 04173/04174 प्रयागराज जं.–वेरावल साप्ताहिक… pic.twitter.com/XpmymdMgiC — North Central Railway (@CPRONCR) July 25, 2026

दिल्ली-शामली और सहारनपुर से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन

कांवड़ मेले को ध्यान में रखते हुए 30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक दो लोकप्रिय लोकल ट्रेनों का विस्तार हरिद्वार तक किया गया है,

दिल्ली जंक्शन – शामली DEMU (74023/74022): यह ट्रेन दिल्ली से रोजाना रात 20:00 बजे छूटकर शामली (22:50), रुड़की (00:56) होते हुए तड़के 01:55 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में हरिद्वार से तड़के 03:05 बजे रवाना होकर सुबह 09:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

दिल्ली जंक्शन – सहारनपुर MEMU (64557/64558): दिल्ली से शाम 16:15 बजे चलकर सहारनपुर (20:50) व रुड़की के रास्ते रात 22:50 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में हरिद्वार से तड़के 02:00 बजे चलकर सुबह 08:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

अनारक्षित कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेनें

कम समय में हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के लिए रेलवे तीन अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें भी चला रही है,

हरिद्वार – दिल्ली शाहदरा स्पेशल (04314/04313): हरिद्वार से रोजाना दोपहर 15:30 बजे चलकर मेरठ व गाजियाबाद के रास्ते रात 20:40 बजे शाहदरा पहुंचेगी. वापसी में शाहदरा से रात 22:25 बजे चलकर तड़के 04:25 बजे हरिद्वार पहुंचेगी.

योग नगरी ऋषिकेश – दिल्ली शाहदरा (04316/04315): ऋषिकेश से रात 20:35 बजे चलकर तड़के 03:50 बजे शाहदरा पहुंचेगी. वापसी में शाहदरा से सुबह 11:00 बजे चलकर शाम 16:20 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी.

योग नगरी ऋषिकेश – आलमनगर (04318/04317): ऋषिकेश से शाम 19:00 बजे चलकर मुरादाबाद-बरेली के रास्ते अगले दिन सुबह 10:45 बजे आलमनगर पहुंचेगी.

कांवड़ मेला-2026 के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कुछ नामित रेल सेवाओं को हरिद्वार तक विस्तार करने, निम्नलिखित कांवड़ विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने और वर्तमान में संचालित की जा रही, कुछ रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर नए ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया… pic.twitter.com/yr8TeQYdAq — Northern Railway (@RailwayNorthern) July 25, 2026

इन प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को मिला 2 मिनट का अस्थायी ठहराव

30 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर स्टेशनों पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 मिनट का ठहराव दिया गया है.