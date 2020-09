Special Train Booking Date: देश में जारी कोरोना संकट के बीच रेलवे पूरे ऐहतियात के साथ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है. इन ट्रेनों में सफर के लिए विशेष गाइडलाइंस (Special Train Guidelines) भी जारी की गई हैं. एक दिन पहले ही रेलवे ने 230 ट्रेनों के अलावा 80 और ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है. 12 सितंबर से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़नें लगेंगी. 12 सितंबर से चलने वाली इन ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर (Special Train Booking Date) से शुरू हो जाएगी. रेलवे ने जिन 80 ट्रेनों की लिस्ट जारी की है, उनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें हैं. Also Read - Special Train For Bihar: 12 सितंबर से चलने वाली 80 स्पेशल ट्रेनों में बिहार जाएंगी इतनी ट्रेनें, जानें पूरा टाइम टेबल

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि इन 80 ट्रेनों के माध्यम से जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो 10 सितंबर से अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं. यादव ने कहा कि एग्जाम के समय अगर कोई राज्य ट्रेन चलाने के लिए कहेगा तो वहां के लिए स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था की जाएगी. रेलवे टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से होगी.

