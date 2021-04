Indian Railways/IRCTC Latest Updates: देश एक बार फिर कोरोना की चपेट में है. कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है तो वहीं, पूरे महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकते हैं. लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है. मुंबई और दिल्ली से भारी संख्या में प्रवासी कामगार अपने घर लौटना शुरू कर चुके हैं. राज्य सरकारों ने अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें. सरकार उनका पूरा खयाल रखेगी, लेकिन उन्हें लंबे लॉकडाउन का खौफ सता रहा है. साथ ही उन्हें यह भी डर है कि अभी नहीं निकले तो फिर पैदल ही उन्हें अपने घर तक जाना पड़ेगा जैसा पिछली बार हुआ था.. इन सबके बीच रेलवे ने मुंबई और दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है. रेलवे समय-समय पर ट्वीट कर नई ट्रेनों के टाइम टेबल की जानकारी मुहैया करा रही है. Also Read - Special Trains from Delhi to Bihar: आज रात से परसों तक बिहार के लिए चलेंगी ये 5 स्पेशल ट्रेनें, ये रहा टाइम-टेबल

For the convenience of passengers, NRly has planned 03 more Summer Spl trains as under :-

1. 04484 Delhi Jn-Darbhanga on 21.04.21

2. 04486 Anand Vihar-Sitamarhi on 22.04.21

3. 04488 New Delhi-Gaya on 23.04.21

Book your tickets. Berths/Seats available. pic.twitter.com/8URXlivY9J

— Northern Railway (@RailwayNorthern) April 20, 2021