हर यात्री के फोन में होने चाहिए रेलवे से जुड़े ये 3 WhatsApp नंबर, मैसेज कर बुक कर सकते है टिकट और खाना

Indian Railway Helpline Number: आज के डिजिटल दौर में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. अब इसका इस्तेमाल सिर्फ चैट या कॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे जैसी जरूरी सेवाओं में भी WhatsApp की मदद ली जा रही है. अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो रेलवे के कुछ खास WhatsApp और हेल्पलाइन नंबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इनसे आप टिकट बुकिंग, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और इमरजेंसी में रेलवे से हेल्प मांग सकते हैं.
तुरंत मदद पाने के लिए डॉयल करें ये नंबर
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है या किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, तो 138 नंबर आपके लिए बहुत काम का है. इस नंबर पर संपर्क करने से रेलवे की मेडिकल टीम आपकी मदद करती है. आपकी जानकारी के आधार पर अगले स्टेशन पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा, इस नंबर के जरिए आप सफर से जुड़ी दूसरी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं.
WhatsApp से मंगाएं ट्रेन में ताजा खाना
ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार खाने की समस्या हो जाती है, खासकर लंबी दूरी के सफर में. ऐसे में 8750001323 नंबर आपके लिए राहत लेकर आता है. इस नंबर पर WhatsApp मैसेज भेजकर आप अपनी सीट पर ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं. आपको बस अपनी PNR डिटेल और स्टेशन की जानकारी देनी होती है. रेलवे से जुड़े अधिकृत वेंडर तय समय पर आपके स्टेशन पर ताजा और सुरक्षित खाना उपलब्ध करा देते हैं.
टिकट बुकिंग और PNR स्टेटस के लिए WhatsApp नंबर
अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं या PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव स्थिति और शेड्यूल जानना चाहते हैं, तो 9881193322 नंबर को अपने फोन में जरूर सेव कर लें. इस WhatsApp नंबर की मदद से आप घर बैठे कई जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
इन तीन नंबरों को जरूर करें सेव
WhatsApp के जरिए रेलवे की ये सेवाएं यात्रियों का सफर आसान और सुरक्षित बना रही हैं. टिकट बुकिंग, खाना ऑर्डर करना या इमरजेंसी मदद—सब कुछ अब एक मैसेज में. अगर आप भी नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो इन तीनों नंबरों को अभी अपने फोन में सेव कर लें. जरूरत पड़ने पर यही नंबर आपकी बड़ी परेशानी को आसान बना सकते हैं.
