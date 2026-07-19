रेलवे का बड़ा तोहफा, JFWCE एग्जाम और सावन मेला के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा, टाइमिंग के साथ देखें पूरी लिस्ट

Shravani Mela Special Trains 2026: पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा सावन मेला के श्रद्धालुओं, जेएफडब्लूसी (JFWC) परीक्षा के परीक्षार्थियों तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने, कुछ के रूट बदलने और ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों को नियंत्रित/रद्द करने का निर्णय लिया गया है.

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सावन मेला के लिए स्पेशल ट्रेन

सुल्तानगंज और देवघर बाबाधाम जाने वाले कांवरियों के लिए 28 जुलाई से बरहनी और देवघर के बीच दैनिक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

जेएफडब्लूसी (JFWC) परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए 19 और 20 जुलाई को रांची और दुमका के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलेगी,

कटक स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण यशवंतपुर-कटिहार और बेंगलुरु-मालदा टाउन स्पेशल ट्रेनें भुवनेश्वर-नराज मार्थापुर होकर चलेंगी; कटिहार स्पेशल बेंगलुरु के बजाय यलहंका में ही समाप्त होगी.

आद्रा मंडल में 20 से 26 जुलाई 2026 तक चलने वाले रेल ब्लॉक के कारण आसनसोल, पुरुलिया और टाटानगर रूट की कई मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द और आंशिक रूप से रद्द रहेंगी.

Deoghar Shravani Mela Train updates: भारतीय रेलवे ने विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और पवित्र सावन महीने में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कई घोषणाएं की हैं. पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए श्रावणी मेला स्पेशल और अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है. इसके साथ ही, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द, मार्ग पर समाप्त और उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया है. यदि आप भी आने वाले दिनों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए इन सभी स्पेशल ट्रेनों के शेड्यूल, डेट को नीचे देख सकते हैं…

जसीडीह–दुमका–जसीडीह परीक्षा स्पेशल (EMU)

जेएफडब्लूसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची – दुमका – रांची अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 01-01 ट्रिप लगाएगी. बता दें कि ये ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन, जसीडीह, देवघर, मूरी, झालिदा, चंद्रपुरा, फुलवारटांड़, कतरासगढ़, कुमारधुबी, बराकर, जामताड़ा, विद्यासागर, मधुपुर, बासुकीनाथ एवं जामा स्टेशन पर रूकेगी.

सावन मेला के लिए 28 जुलाई से स्पेशल ट्रेनें

सावन मेले के दौरान देवघर (बाबाधाम) जाने वाले श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ के लिए यह दैनिक स्पेशल ट्रेन 33 ट्रिप लगाएगी.

श्रेणी विवरण मुख्य स्टॉपेज (बरहनी–देवघर) बरहनी → गोरखपुर → हाजीपुर → बरौनी → मुंगेर → सुल्तानगंज → भागलपुर → देवघर अतिरिक्त ठहराव शोहरतगढ़, सिद्धार्थ नगर, आनंद नगर, कप्तानगंज, रामकोला, पड़रौना, तमकुही रोड, थावे, गोपालगंज, दिघवा दुबौली, मशरख, महेरा, खैरा, दिघवारा, सोनपुर, देसरी, शाहपुर पटोरी, बछवाड़ा, बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, बाराहाट जंक्शन, बांका संचालन अवधि (05028) 28 जुलाई 2026 से 29 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन (33 ट्रिप) संचालन अवधि (05027) 29 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक, प्रतिदिन (33 ट्रिप) कोच संरचना 14 सामान्य/शयनयान कोच + 2 एसएलआरडी, कुल 16 कोच (अनारक्षित) ट्रेन श्रेणी मेला स्पेशल / एक्सप्रेस

ये स्पेशल ट्रेनें बीच में कैंसिल

ट्रेन नंबर 06571 यशवंतपुर – कटिहार स्पेशल 21 जुलाई से 25 अगस्त 2026 तक हर मंगलवार को यशवंतपुर से खुलेगी, जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 06572 कटिहार – यशवंतपुर स्पेशल दिनांक 24 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को कटिहार से रवाना होगी. ध्यान रहे कि बेंगलुरु सिटी मंडल में चल रहे ब्लॉक के कारण 4 अगस्त और 7 अगस्त को सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी. इस काम के चलते ट्रेन नंबर 06572 कटिहार-यशवंतपुर स्पेशल अपने तय स्टेशन बेंगलुरु सिटी के बजाय यलहंका स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी और यलहंका व यशवंतपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसके साथ ही, कटक में चल रहे काम के कारण यह ट्रेन कटक स्टेशन नहीं जाएगी, इसे भुवनेश्वर, नराज मार्थापुर और कपिलास रोड होकर डायवर्ट किया गया है, जहां नराज मार्थापुर पर इसका अतिरिक्त ठहराव होगा.

इसी तरह, ट्रेन नंबर 06565 एसएमवीटी बेंगलुरु- मालदा टाउन स्पेशल 19 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक हर रविवार को चलेगी और वापसी में ट्रेन नंबर 06566 मालदा टाउन- एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 22 जुलाई से 2 सितंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी. यात्रियों को बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन 2 और 5 अगस्त 2026 को नहीं चलाई जाएगी. कटक स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से इस ट्रेन को भी डायवर्टेड रूट यानी भुवनेश्वर, नराज मार्थापुर और कपिलास रोड होकर चलाया जाएगा, जिससे यह कटक स्टेशन पर नहीं रुकेगी और नराज मार्थापुर पर इसका ठहराव रहेगा.