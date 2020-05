नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडॉउन के चौथे चरण में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अंतर जिला यात्रा पर रोक लगा देने के बाद रेलवे ने गुरुवार को उन विशेष ट्रेनों के सभी यात्रियों के टिकट रद्द कर दिए, जिन्हें राज्य के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था. Also Read - Irctc Indian railway: खुशखबरी! रेलमंत्री ने ट्रेनों के संचालन पर कही बड़ी बात, बताया अच्छा संकेत है

रेलवे ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि एक जून से महाराष्ट्र में चलने वाली विशेष ट्रेनों के ऐसे यात्रियों की टिकटें स्वत: रद्द हो जाएंगी और यात्रियों को पूरा पैसा लौटाया जाएगा. Also Read - IRCTC Indian Railways Special Trains Updates:खुशखबरी! 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग आज से शुरू

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक महाराष्ट्र में राज्य के अंदर बुकिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. रेलवे के एक प्रवक्ता ने हालांकि, कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के स्टेशनों से ट्रेने नहीं चलेंगी. Also Read - IRCTC Indian Railways Special Trains Updates:खुशखबरी! रेलवे ने चलाई 200 ट्रेनें, आज से बुकिंग शुरू

Inter-district travel is prohibited in #Maharashtra. The tickets of all passengers whose originating as well as terminating stations fall within Maharashtra be cancelled and a full refund be issued without deduction of any cancellation charges: Railway Board, Ministry of Railways pic.twitter.com/nk1So18uiV

