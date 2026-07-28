Railways Changed Route Of 3 Major Trains Going To Gujarat Now Trains Going To Jodhpur Agra And Gwalior Will Stop At Gandhigram Instead Of Sabarmati See The List
रेलवे ने बदला गुजरात जाने वाली 3 बड़ी ट्रेनों का रूट, अब साबरमती नहीं गांधिग्राम ठहरेगी जोधपुर, आगरा और ग्वालियर की ट्रेन, देखें लिस्ट
पश्चिम रेलवे ने गुजरात जाने वाली 3 प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल में बड़ा बदलाव किया है. जोधपुर, आगरा कैंट और ग्वालियर के बीछ चलने वाली ये ट्रेनें अब साबरमती के बजाय गांधीग्राम स्टेशन तक चलेंगी. साथ ही चांदखेड़ा रोड पर नया स्टॉपेज भी दिया गया है.
जोधपुर, आगरा और ग्वालियर से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें अब साबरमती के बजाय गांधीग्राम स्टेशन तक जाएंगी/वहीं से चलेंगी,
यात्रियों की सुविधा के लिए इन तीनों ट्रेनों को चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर नया ठहराव दिया गया है,
यह नया टाइम-टेबल और रूट 25, 26 और 27 अगस्त 2026 से लागू होगा,
गांधीग्राम और चांदखेड़ा क्षेत्र के यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी,
गुजरात की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर है. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने ट्रेनों के बेहतर परिचालन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 जोड़ी प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के अंतिम स्टेशन में बदलाव किया है. अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आने वाली ये ट्रेनें साबरमती स्टेशन पर खत्म न होकर सीधे गांधीग्राम स्टेशन तक जाएंगी. इसके साथ ही, स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर एक नया स्टॉपेज भी जोड़ने का फैसला किया है.
इन 3 प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल में हुआ बदलाव
रेलवे की ओर से जारी नई समय-सारणी के अनुसार जिन 3 जोड़ी ट्रेनों का टर्मिनल बदला गया है, उनकी सूची इस प्रकार है,
22547 (ग्वालियर से): ग्वालियर से रात 20:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 09:30 बजे पालनपुर, 11:02 बजे चांदखेड़ा रोड और दोपहर 12:00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी.
22548 (गांधीग्राम से): गांधीग्राम से शाम 16:40 बजे प्रस्थान कर 17:02 बजे चांदखेड़ा रोड, 18:57 बजे पालनपुर और सुबह 09:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी.
यात्रियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
साबरमती के बजाय गांधीग्राम टर्मिनल बनने से शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाने वाले यात्रियों का समय और किराया दोनों बचेगा. उपनगरीय क्षेत्र चांदखेड़ा के आसपास रहने वाले हजारों दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों को अब अहमदाबाद या साबरमती मुख्य स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, साबरमती स्टेशन पर ट्रेनों के भारी दबाव को कम करने में यह कदम बेहद कारगर साबित होगा.