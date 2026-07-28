रेलवे ने बदला गुजरात जाने वाली 3 बड़ी ट्रेनों का रूट, अब साबरमती नहीं गांधिग्राम ठहरेगी जोधपुर, आगरा और ग्वालियर की ट्रेन, देखें लिस्ट

पश्चिम रेलवे ने गुजरात जाने वाली 3 प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल में बड़ा बदलाव किया है. जोधपुर, आगरा कैंट और ग्वालियर के बीछ चलने वाली ये ट्रेनें अब साबरमती के बजाय गांधीग्राम स्टेशन तक चलेंगी. साथ ही चांदखेड़ा रोड पर नया स्टॉपेज भी दिया गया है.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 28, 2026, 6:44 AM IST
Gujarat train 3 new train shift
रेलवे ने शिफ्ट की ये 3 ट्रेने
  • जोधपुर, आगरा और ग्वालियर से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें अब साबरमती के बजाय गांधीग्राम स्टेशन तक जाएंगी/वहीं से चलेंगी,
  • यात्रियों की सुविधा के लिए इन तीनों ट्रेनों को चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर नया ठहराव दिया गया है,
  • यह नया टाइम-टेबल और रूट 25, 26 और 27 अगस्त 2026 से लागू होगा,
  • गांधीग्राम और चांदखेड़ा क्षेत्र के यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी,

गुजरात की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अहम खबर है. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने ट्रेनों के बेहतर परिचालन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 जोड़ी प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के अंतिम स्टेशन में बदलाव किया है. अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आने वाली ये ट्रेनें साबरमती स्टेशन पर खत्म न होकर सीधे गांधीग्राम स्टेशन तक जाएंगी. इसके साथ ही, स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने चांदखेड़ा रोड स्टेशन पर एक नया स्टॉपेज भी जोड़ने का फैसला किया है.

इन 3 प्रमुख ट्रेनों के टर्मिनल में हुआ बदलाव

रेलवे की ओर से जारी नई समय-सारणी के अनुसार जिन 3 जोड़ी ट्रेनों का टर्मिनल बदला गया है, उनकी सूची इस प्रकार है,

और पढ़ें: सावन मेला के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, चार धामों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली- हरिद्वार के बीच भी लोकल ट्रेनें शुरू, यहां देखें पूरी लिस्ट

    • 14821/14822 जोधपुर – गांधीग्राम – जोधपुर डेली एक्सप्रेस
    • 12547/12548 आगरा कैंट – गांधीग्राम – आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)
    • 22547/22548 ग्वालियर – गांधीग्राम – ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सप्ताह में 3 दिन)

ट्रेन का नया शेड्यूल

रेलवे ने इन सभी संशोधित ट्रेनों की समय-सारणी भी जारी कर दी है:

जोधपुर – गांधीग्राम – जोधपुर एक्सप्रेस (14821/14822):

  • 14821 (जोधपुर से): जोधपुर से सुबह 10:00 बजे रवाना होकर शाम 17:45 बजे पालनपुर, रात 20:15 बजे चांदखेड़ा रोड और रात 21:00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी.
  • 14822 (गांधीग्राम से): गांधीग्राम से सुबह 07:00 बजे प्रस्थान करेगी, 07:09 बजे चांदखेड़ा रोड, 10:13 बजे पालनपुर और शाम 18:10 बजे जोधपुर पहुंचेगी.

आगरा कैंट – गांधीग्राम – आगरा कैंट सुपरफास्ट (12547/12548):

  • 12547 (आगरा कैंट से): आगरा कैंट से रात 22:00 बजे रवाना होकर सुबह 09:30 बजे पालनपुर, 11:02 बजे चांदखेड़ा रोड और दोपहर 12:00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी.
  • 12548 (गांधीग्राम से): गांधीग्राम से शाम 16:40 बजे रवाना होकर 17:02 बजे चांदखेड़ा रोड, 18:57 बजे पालनपुर और सुबह 07:05 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी.

ग्वालियर – गांधीग्राम – ग्वालियर सुपरफास्ट (22547/22548):

  • 22547 (ग्वालियर से): ग्वालियर से रात 20:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 09:30 बजे पालनपुर, 11:02 बजे चांदखेड़ा रोड और दोपहर 12:00 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी.
  • 22548 (गांधीग्राम से): गांधीग्राम से शाम 16:40 बजे प्रस्थान कर 17:02 बजे चांदखेड़ा रोड, 18:57 बजे पालनपुर और सुबह 09:25 बजे ग्वालियर पहुंचेगी.

यात्रियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

साबरमती के बजाय गांधीग्राम टर्मिनल बनने से शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाने वाले यात्रियों का समय और किराया दोनों बचेगा. उपनगरीय क्षेत्र चांदखेड़ा के आसपास रहने वाले हजारों दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों को अब अहमदाबाद या साबरमती मुख्य स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, साबरमती स्टेशन पर ट्रेनों के भारी दबाव को कम करने में यह कदम बेहद कारगर साबित होगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.