रेलवे ने लिया सख्त फैसला, ये 2 वंदे भारत ट्रेनें अचानक की बंद, ये थे रूट्स, जानिए क्यों किया ऐसा

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे IRCTC ऐप या वेबसाइट पर वैकल्पिक ट्रेनों की जांच करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. 

Published: February 14, 2026 11:32 AM IST
Vande Bharat

वर्तमान भारत में करीब 164 वंदे भारत ट्रेनें 82 रूट्स पर चल रही हैं. जिसमें चेयर कार वंदे भारत, स्लीपर वंदे शामिल है. समय के साथ भारतीय रेलवे ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है. लेकिन रेलवे ने हाल ही में दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद भी किया है. आइए जानते हैं कौन सी वो ट्रेनें, किन रूट्स से और क्यों बंद हुई है.

उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस हफ्ते दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. ये ट्रेनें उदयपुर सिटी से आगरा कैंट और उदयपुर सिटी से जयपुर के बीच चल रही थीं.

कौन सी हैं वो ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 20979/80 (उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी) 14 फरवरी 2026 से और
  • ट्रेन नंबर 20981/82 (उदयपुर सिटी-आगरा कैंट-उदयपुर सिटी) 15 फरवरी 2026 से नहीं चलेंगी.

रेलवे ने इन दोनों ट्रेनों के बंद होने का क्या कारण बताया ?

रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों को बंद करने का मुख्य कारण कम यात्री संख्या (low passenger occupancy या poor patronage) है. दोनों रूटों पर यात्रियों की संख्या इतनी कम रही कि इनका संचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहा.

कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कम यात्री भार और सीमित स्टॉपेज के कारण ये सेवाएं घाटे में चल रही थीं.

क्या पहले भी भारतीय रेलवे ने वंदे भारत को बंद किया ?

यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार है जब वंदे भारत जैसी प्रीमियम सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों को कम मांग के चलते बंद किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए रेक (ट्रेन सेट) को नए और अधिक मांग वाले रूट पर रीडिप्लॉय किया जा रहा है. इन बंद ट्रेनों के रेक को अब नए रूट पर इस्तेमाल किया जाएगा. रेलवे बोर्ड ने उदयपुर सिटी से असारवा (अहमदाबाद) के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन 16 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है और सप्ताह में छह दिन (मंगलवार को छोड़कर) चलेगी.

बंद हुई ट्रेनों का नया रूट क्या होगा

नया रूट राजस्थान और गुजरात को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, साथ ही यात्रा समय में भी बचत होगी.यह फैसला होली से ठीक पहले आया है, जिससे उन यात्रियों को असुविधा हो सकती है जो इन रूटों पर नियमित सफर करते थे. आगरा और जयपुर से उदयपुर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए अब अन्य ट्रेनों या विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ेगा.

रेलवे का यह कदम यात्री मांग और राजस्व के आधार पर सेवाओं को रिस्ट्रक्चर करने की रणनीति का हिस्सा है. जहां कुछ रूटों पर वंदे भारत की मांग बहुत अधिक है (जैसे केरल में उच्च ऑक्यूपेंसी), वहीं कम प्रदर्शन वाले रूटों पर बदलाव किए जा रहे हैं.

