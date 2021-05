Railways, Covid-19, Coronavirus, Train, Isolation coach, News: रेल मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संकट में पृथकवास बिस्तर की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रेल ने देश भर में 4,000 कोविड केयर कोच में 64,000 बिस्तर तैयार किए हैं. 169 कोच के माध्यम से 2,700 से अधिक बिस्तर राज्यों को अब तक उपलब्ध हुए हैं. भारतीय रेल के अनुसार, ऐसे कोच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किए गए हैं. Also Read - Maharashtra में कोरोना संक्रमण से कुछ राहत मिली, 56,647 नए केस, 24 घंटे में 669 लोगों की मौत

Ministry of Railways says it has deployed nearly 4000 isolation coaches with almost 64,000 beds across the country. Also Read - Punjab में COVID19 की नई गाइडलाइंस, निगेटिव रिपोर्ट या वैक्‍सीनेशन सर्टिफिकेशन के बिना एयर, रेल और रोड से एंट्री नहीं

