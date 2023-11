अचानक नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री, तैयारियों का लिया जायजा; कहा- इस बार चलाई गईं 3 गुना ज्यादा ट्रेनें | VIDEO

Indian Railways/IRCTC News Today: छठ पूजा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी रेलवे ने बिहार-यूपी जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. हालांकि छठ पूजा पर बिहार-यूपी जाने वाले यात्रियों की संख्या इतनी है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है. इन सबके बीच रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ही जमीन पर उतर गए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और ट्रेन की बोगी में जाकर यात्रा कर रहे लोगों से बातचीत की.

#WATCH | Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw takes stock of New Delhi Railway Station and interacts with passengers here. pic.twitter.com/9EwSRIhjNy

— ANI (@ANI) November 16, 2023