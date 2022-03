नई दिल्ली: स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ का परीक्षण कर भारतीय रेलवे ने नया इतिहास रच दिया है. ट्रेन में बैठ कर रेल मंत्री अश्विनि वैष्णव ने ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ का परीक्षण किया. दरअसल देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन भारतीय रेलवे में सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को रेलवे ने ‘कवच’ का सफल परीक्षण किया. इस परीक्षण के दौरान खुद रेल मंत्री अश्विनि वैष्णव इंजन में लोको पायलट के साथ मौजूद रहे. ये परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सनतनगर-शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से आने वाली ट्रेन में मौजूद थे और दूसरी ओर से चिठिगुड़ा रेलवे स्टेशन के तरफ से आने वाली लोको में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के त्रिपाठी मौजूद थे. दोनों इंजन एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई. रेल मंत्री उंस वक्त खुद इंजन में लोको पायलट के हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे.Also Read - Indian Railway Apprenticeship 2022: भारतीय रेलवे में 756 पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन

उल्लेखनीय है कि जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, वह ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई. जैसा कि कहा गया था कि टक्कर से बचाने के लिए उपयोग किये गए 'कवच' तकनीक की वजह से ट्रेनों में अपने आप ब्रेक लग गए. इस परीक्षण को लेकर रेल मंत्री द्वारा एक मिनट का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लोकोपायलट वाले केबिन में रेल मंत्री समेत अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Hyderabad: Railways Minister Ashwini Vaishnaw witnessed the functioning of ‘Kavach’ an indigenously designed Automatic Train Protection system.

(Video Source: Ministry of Railways) pic.twitter.com/8oypYVvB9T

— ANI (@ANI) March 4, 2022