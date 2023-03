'थोड़ा धीरे बात करो, मुझे खींच क्यों रहे हो?' TC ने महिला यात्री से किया अभद्र बर्ताव, VIDEO वायरल होने पर सस्पेंड

Indian Railways/IRCTC News: रेलवे स्टाफ और TTE, टीसी की तरफ से यात्रियों को परेशान करने के मामले थम नहीं रहे हैं. एक बार फिर बेंगलुरु में एक टिकट कलेक्टर का महिला यात्री से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है. घटना बेंगलुरु के आर पुरम रेलवे स्टेशन की है. यहां टीसी ने एक महिला के साथ अभद्र बर्ताव किया. इस दौरान स्टेशन पर मौजूद कई अन्य ने हस्तक्षेप करते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो टीसी उनसे भी भिड़ गया. यात्रियों के अनुसार ऐसा लगता है कि टीसी शायद नशे में ड्यूटी कर रहा था. टीसी द्वारा महिला से किए गए इस अभद्र व्यवहार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि टीसी, महिला से बेहद गलत तरीके से बात कर रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला यात्री जब ट्रेन से लौट रही है. इस दौरान उसके साथ एक पुरुष भी है. टीसी इन्हें रोकता है और टिकट दिखाने के लिए कहता है.

महिला ने कहा भी कि हमारे पास टिकट है. हम इतनी दूर ऐसे ही सफर करके नहीं आए हैं..! थोड़ा धीरे बात करो.. आप मुझे खींच क्यों रहे हैं? वीडियो में एक अन्य यात्री भी ये कहता नजर आ रहा है कि ये टीसी अकेली महिला को परेशान कर रहा है. हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए. ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. ये बहुत गलत हो रहा है. इसके बाद कुछ और लोगों की आवाज भी आती है, वो सभी कहते हैं कि पुलिस को फोन कीजिए.