Agra स्टेशन के पास Patalkot Express में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल गई पूरी बोगी | VIDEO

Railways News Today: उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन (Agra Railway Station) के पास बुधवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि आगरा स्टेशन के पास पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई. रेलवे के आगरा मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. मालूम हो कि पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन (Patalkot Express Train) पंजाब के फिरोजपुर छावनी और मध्य प्रदेश के सिवनी के बीच चलती है.

#UPDATE | Smoke was reported on the train Patalkot Express between Agra- Dholpur. The smoke was noticed in the GS coach, 4th coach from the engine. The train was immediately stopped and Coach detached. No injuries to any person: Indian Railways pic.twitter.com/SgAwZ7t7RF

— ANI (@ANI) October 25, 2023