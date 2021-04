Railway, Mask, Fine, Covid-19, NEWS: रेलवे (Indian Railways) अब अपने परिसरों ( Railway premises) में बिना मास्‍क ( not wearing mask) के दिखने वालों लोगों पर जुर्माना लगाएगा. रेलवे अब अपने परिसरों में मास्‍क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का फाइन लगाएगा. रेलवे ने यह कदम देश में तेजी से बढ़ रहे Covid-19 के मामलों के बीच उठाया है.

इंडियन रेलवे ने यह कदम देश में तेजी से फैलते कोविड19 Covid-19) संक्रमण रोकने के इरादे से उठाया है. रेलवे पहले से यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर रहा है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि भी अधिसूचित कर दी है. Also Read - COVID19 in UP: यूपी के डीजीपी, एसीएस और लखनऊ डीएम कोरोना पॉजिटिव निकले

बता दें कि रेलवे पहले ही वेबसाइट पर बता रहहा है कि यात्री को किन क्षेत्रों में जाने से पहले आरटी-पीसीआर जांच करवाने या कोविड-19 नेगेटिव प्रमाणपत्र लेने की जरुरत है, या फिर कहां पहुंचने पर उन्हें जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. Also Read - Uttarakhand में कोरोना का कहर जारी, 67 हेल्‍थ केयर वर्कर्स कोविड-19 से पॉजिटिव निकले

भारतीय रेल औसतन एक दिन में 1,490 मालगाड़ियों और एक्सप्रेस ट्रेनों तथा 5,397 उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का संचालन करती है. रेलवे ट्रेनों के 28 क्लोन ट्रेनें और 947 यात्री ट्रेनों का संचालन भी कर रहा है और करीब 70 प्रतिशत ट्रेन सेवा बहाल है. रेलवे देश भर में अतिरिक्त भीड़ कम करने के लिहाज से रेलवे 140 अतिरिक्त ट्रेनों का भी संचालन कर रहा है.

बता दें कि भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज शनिवार को COVID-19 संक्रमण के चलते नए 2 लाख, 34 हजार 692 केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,341 लोगों की मौत हो गई है. इसी अवधि में 1लाख 23 हजार 354 मरीज ठीक हुए हैं. कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार आज 38 वें दिन तेजी जारी है. केंद्रीय केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 2,34,692 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,45,26,609 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 1,341 नई मौतों के बाद अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 1,75,649 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16,79,740 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,26,71,220 है.