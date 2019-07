मुंबईः देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तबाही मचाने के बाद बारिश कुछ थम गई है और जिन्दगी अब धीमे-धीमे पटरी पर लौट रही है. मूसलाधार बारिश और जलभराव से कुछ राहत के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवा भी बुधवार को बहाल हो गई है. मुंबई में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक हुई 375.2 मिलीमीटर बारिश हुई. इससे पहले 26 जुलाई, 2005 में इस शहर में इस तरह बारिश ने कहर बरपाया था. इससे बस, ट्रेन और विमान, तीनों सेवाएं प्रभावित रहीं. ट्रेनें रद्द की गईं या गंतव्य से पहले ही रोक दी गईं. वहीं कुछ उड़ानों को रद्द करना पड़ा जबकि कई अन्य को दूसरे हवाई अड्डों पर उतारना पड़ा.

बृहनमुंबई महा नगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बारिश थमने के कारण शहर के किसी भी हिस्से में अब जलभराव की स्थिति नहीं है. लोकल ट्रेनें और बेस्ट की बसें समय से चल रही हैं. बेस्ट के प्रवक्ता के अनुसार, 3,203 बसों में से 2,950 फिलहाल सड़कों पर हैं. मध्य रेलवे ने रविवार की समय सारणी के अनुरुप मुंबई में लोकल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इसका अर्थ है कि फिलहाल सामान्य कामकाजी दिनों के मुकाबले कुछ कम ट्रेनें चलेंगी.

Central Railway PRO: Arranged extra trains from Dombivli, Thane to clear extra rush. We are also running special trains apart from Sunday schedule. #MumbaiRains pic.twitter.com/6WAoZMXghH

— ANI (@ANI) July 3, 2019