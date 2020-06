नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में रविवार को अलसुबह बारिश हुई है. दिल्‍ली एनसीआर में बदले मौसम से गर्मी से राहत मिली है. बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को भी बारिश हुई थी. बारिश होने से भारी गर्मी से काफी राहत मिली है और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आई है. मौसम विभाग ने देश के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ बारिश आने की संभावना है. कई राज्‍यों में भारी बारिश का भी अनुमान है. Also Read - कोरोना का असर! इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में बनी आम सहमति

आईएमडी ने अपने अखिल भारतीय मौसम रिपोर्ट और पूर्वानुमान बुलेटिन में कहा, अगले चार से पांच दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है.

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले तीन-चार दिनों तक दिल्‍ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. नोएडा में सुबह पौने आठ बजे 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ और दिन में 38 डिग्री के आपपास रहने का अनुमान है.

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Vijay Chowk. pic.twitter.com/Jyzwb50fCc

— ANI (@ANI) June 20, 2020