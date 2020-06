नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में तीसरे दिन यानि आज सोमवार को भी अल सुबह बारिश हुई है .बता दें कि दिल्‍ली- एनसीआर में तीन दिन से हर सुबह हल्‍की बारिश हुई है. भारतीय मौसम विभाग ने देश की राजधानी के मौसम के बारे में भविष्‍यवाणी की है कि दिल्‍ली में आज हल्‍की बारिश होगी और दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे. Also Read - Covid-19: दिल्ली में कराया जाएगा सेरोलॉजिकल सर्वे, 20,000 लोगों की होगी सैंपल टेस्टिंग; बड़े अस्पताल से जुड़ेगा हर जिला

भारतीय मौसम विभाग India Meteorological Department (IMD) के अनुसार, अपने तय समय 27 जून से पहले मानसून 24-25 जून के आसपास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दस्तक देगा. Also Read - स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में सुधार, डॉक्टरों की टीम है पूरी तरह तैयार

वहीं, उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल झूमकर बरसे. देश के पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरे जोर पर है जबकि पश्चिमी इलाकों में यह सामान्य है.

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from an area near India Gate. pic.twitter.com/Gk47aSoV6L

— ANI (@ANI) June 22, 2020