बेंगलुरु शहर में मौसम ने मचाई तबाही, दर्जनों पेड़ और घर गिरे; अंडरब्रिज में डूबी कार में सवार लोगों को बचाया गया

बेंगलुरु: बेंगलुरु शहर में हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी. जमकर हुई बारिश ने एक ही दिन में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया. कई जगहों पर सड़कों पर जलजमाव हो गया. अंडरब्रिज भर गए, जिनमें फंसे कई लोगों को निकाला गया. शहर में कई जगहों पर पेड़ टूट कर सड़कों और घरों पर गिर गए. बारिश के चलते एक पुरानी बिल्डिंग भी ढह गई. न सिर्फ बारिश ने मुश्किलें खड़ी की, बल्कि ओलावृष्टि ने हालात और खराब कर दिए. ओले भी खूब गिरे. अचानक आई मौसम की तब्दीली के चलते शहर अस्त व्यस्त हो गया. हालाँकि इन सब के बीच किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है.

Karnataka | Trees uprooted in several localities of Bengaluru after heavy rain lashed the city. pic.twitter.com/ATt2PiJdBq — ANI (@ANI) May 21, 2023

भारी बारिश के बीच आज ‘विधानसौध’ के पास के. आर. सर्किल अंडरपास में पानी भरने के कारण वहां फंसी एक कार में सवार एक परिवार के छह सदस्यों को दमकल और आपात सेवा कर्मियों ने बचा लिया. कार में सवार एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक, रविवार दोपहर भारी बारिश और ओलावृष्टि के बीच हैदराबाद का छह लोगों का परिवार एक कार से यात्रा कर रहा था.

अंडरपास में डूबी कार को खींच कर निकाला

अंडरपास में पानी के स्तर को महसूस किए बिना कार चालक ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन बीच में ही कार लगभग जलमग्न हो गई. आनन-फानन में गाड़ी में बैठे लोग खुद को बचाने के लिए बाहर निकले. बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने लगा. जैसे ही परिवार के सदस्यों ने मदद के लिए शोर मचाया, आस-पास के लोग उन्हें बचाने के लिए आगे आए. लोगों ने साड़ियों और रस्सियों की मदद से उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया. सूत्रों ने कहा कि फंसे हुए लोगों ने निकलने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे. उनमें से दो को आपातकालीन सेवा कर्मियों ने खींच कर बाहर निकाला, जबकि अन्य को सीढ़ी का इस्तेमाल करके बाहर लाया गया.