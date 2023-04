भारी बारिश से बेंगलुरु में हवाई सेवाएं प्रभावित, 14 उड़ानों को किया गया डायवर्ट

Bengaluru Rains: बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले 14 उड़ानों को डायवर्ट किया गया. इसके साथ-साथ छह विमानों के उड़ान में भी देरी हुई. एयरपोर्ट अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी. एयरपोर्ट की एक अधिकारी ने कहा कि तेज हवाएं बहने और गरज के साथ भारी बारिश होने के कारण शाम चार बज कर पांच मिनट से लेकर शाम चार बजकर 51 मिनट तक उड़ानों का परिचालन प्रभावित हुआ.

केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की अधिकारी ने कहा, ‘कुल 14 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर भेजा गया. 12 उड़ानों को चेन्नई, एक को कोयंबटूर और एक को हैदराबाद भेजा गया. जिन उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर भेजा गया, उनमें इंडिगो की सात, विस्तारा की तीन, अकासा एयरलाइंस की दो और गो एयर तथा एयर इंडिया की एक-एक उड़ान शामिल हैं. इसके अलावा छह उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई.’