Weather Update: दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा-पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. आज रात भी रुक-रुककर बारिश हुई. मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंंटों में दिल्ली, यमुनानगर, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा), सहारनपुर, गंगोह, शामली, मुजफ्फरनगर,कांधला, खतौली, सकोटी टांडा,मेरठ, हाथरस, मथुरा(UP), भरतपुर, लक्ष्मणगढ़, तिज़ारा, डीग(राजस्थान) में और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली में सोमवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश एवं गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है. न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमश: 10 और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है. ओलावृष्टि होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. राज्य में बारिश का दौर 31 जनवरी तक जारी रहेगा. बारिश को देखते हुए उदयपुर समेत कई जिलों में कक्षा एक से पांचवी तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. प्रशासन ने 31 जनवरी तक अवकाश की घोषित किया है. मौसम विभाग के अनुसार हनुमानगढ़ का संगरिया 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा . फतेहपुर में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढका.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चम्बल संभागों के जिलों अलीराजपुर,झाबुआ, मंदसौर, नीमच, छत्तरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं. अगले दो दिन में तापमान में गिरावट की संभावना है. रविवार से हो रही हल्की बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसकी वजह से कड़ाके की सर्दी की वापसी हुई है. वहीं, छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है. कल से प्रदेश में हवा की दिशा बदलने की संभावना है.प्रदेश में सबसे कम तापमान डूमरबहार में 10.8 डिग्री दर्ज किया गया. रायपुर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री,बिलासपुर में 17, पेंड्रारोड में 13, अंबिकापुर में 11.1, जगदलपुर में 13.9, दुर्ग में 16 और राजनांदगांव में 17 डिग्री पहुंच गया है.

पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, पंजाब का मुक्तसर शहर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा. जहां का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है. वहीं, हरियाणा भी भीषण ठंड की चपेट में है. हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

उधर, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी हुई. बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई है.