  • Hindi
  • India Hindi
  • Rainfall Has Decreased By 64 Percent Between 4 June To 15 June According To Imd Data

'मानसून आया, बारिश गई...' देश पिछले 12 दिन में बरसात में 64 फीसदी की कमी, IMD डाटा

Monsoon: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)के नए आंकड़ों से पता चलता है कि 4 जून से 15 जून के बीच भारत में सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 15, 2026, 1:34 PM IST
'मानसून आया, बारिश गई...' देश पिछले 12 दिन में बरसात में 64 फीसदी की कमी, IMD डाटा
ऊपरी वायुमंडल में हवा से बहाव के कारण मानसून बाधित हुआ है. (photo credit, IANS)

Monsoon:  भारत में 4 जून से 15 जून के बीच केवल 19.2 मिमी बारिश हुई है. जबकि सामान्य रूप से मानसून आने के बाद इन 12 दिनों में औसतन रूप से 53.7 मिमी तक बारिश होती है. यानी देश भर में बारिश में 64 फीसदी की कमी आई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सैटेलाइट तस्वीरों और लेटेस्ट डाटा के आधार पर ये जानकारी दी है.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: कहां पहुंचा मानसून? जानिए दिल्ली-यूपी में कब देगा दस्तक, IMD ने दिया अपडेट

इंडियाटुडे डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का दक्षिण-पश्चिम मॉनसून लगभग गायब हो गया है. देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखी गई है.

Monsoon Tracker: कहां पहुंचा मानसून? जानिए दिल्ली-यूपी में कब देगा दस्तक, IMD ने दिया अपडेट

क्या है वजह

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समस्या आसपास के समुद्रों में नमी की कमी नहीं है, बल्कि जमीन की सतह से कई किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में बड़े पैमाने पर हवाओं की खींचतान चल रही है. ‘वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम’ है ऊपरी वायुमंडल में हवा की एक तेज गति वाली धारा, जो सामान्य से कहीं ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है. ईस्टर्ली जेट’ (पूर्वी जेट धारा) भारत में मॉनसून के चक्र को बनाए रखने में मदद करने वाले मुख्य कारकों में से एक है.

न बादल बन रहे और न बारिश हो रही

सामान्य परिस्थितियों में, ईस्टर्ली जेट हवा को ऊपर उठने और पूरे उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान बनने में मदद करती है. हालांकि, सामान्य से तेज़ पश्चिमी हवाएं इस प्रक्रिया को रोक रही हैं. इससे ऐसे हालात बन रहे हैं जिनमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भरपूर नमी होने के बावजूद बादल नहीं बन पा रहे और बारिश नहीं हो रही है.

बड़ी बातें

  • 15 जून को INSAT-3DS से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें
  • सक्रिय मॉनसून के दौरान आमतौर पर दिखने वाले बादल कम
  • प्रायद्वीपीय और मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा साफ दिख रहा है
  • मॉनसून देश में आगे बढ़ गया है, लेकिन बड़े इलाकों में अच्छी बारिश नहीं कर पाया है

कहां हैं सबसे ज्यादा बादल

बादलों की सबसे ज्यादा गतिविधि हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और इंडो-गंगा के मैदानों के उत्तर के इलाकों में केंद्रित है. मॉनसून की अरब सागर वाली शाखा कमजोर और बिखरी हुई दिख रही है.

कब कमजोर हुआ मानसून

यह सुस्ती तब आई है जब मानसून ने हाल के दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

मौसम के जानकारों का कहना है कि यह दौर कुछ समय के लिए आया “मॉनसून का ठहराव” है, जो समुद्र की स्थितियों के बजाय ऊपरी वायुमंडल की गतिविधियों की वजह से हो रहा है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.