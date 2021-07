हैदराबाद: तेलंगाना में पिछले दो दिन से हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़क संपर्क प्रभावित रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Dept) ने राज्य तीन जिलों में रेड अलर्ट कुमुराम भीम, जगतियाल, वारंगल और 9 जिलों ऑरेंज अलर्ट अलर्ट जारी किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्मल तथा अन्य जिलों में राहत अभियान शुरू किया गया है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवानों (NDRF teams) ने निजामाबाद जिले के एक आश्रम में फंसे सात लोगों के समूह को बचाया.Also Read - Mumbai: मुंबई में बार‍िश के बीच बिल्‍ड‍िंग ढहने से तीन लोगों की मौत, 7 घायल

#WATCH | Maharashtra: National Disaster Response Force (NDRF) team shifts people from Chikhali in Kolhapur district to safer locations. Several parts of the state are facing floods due to incessant rainfall.

तेलंगाना में लगातार बारिश के बाद सिरिसिला जिला कलेक्ट्रेट परिसर जलमग्न हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य तीन जिलों में रेड अलर्ट कुमुराम भीम, जगतियाल, वारंगल और 9 जिलों ऑरेंज अलर्ट अलर्ट जारी किया है.

#WATCH | Telangana: Siricilla District Collectorate premises inundated, following incessant rainfall in the region.

India Meteorological Dept has issued a Red alert in three districts – Kumuram Bheem, Jagtial, Warangal, and Orange alert in 9 districts of the state. pic.twitter.com/Ylq7T5kHBN

— ANI (@ANI) July 23, 2021