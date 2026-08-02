'भारत से प्यार है तो दुबई में क्यों रहते हैं...' राज ठाकरे का विवेक ओबेरॉय और राम माधवन पर तंज

राज ठाकरे ने विवेक ओबेरॉय और आर माधवन के दुबई में रहने पर सवाल उठाए. उन्होंने भारत, पीएम मोदी और विदेश में बसने को लेकर बड़ा बयान दिया.

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Raj Thackeray (Image: IANS)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में अभिनेता विवेक ओबेरॉय और आर माधवन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दोनों कलाकारों को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा विकास इतना पसंद है, तो वे दुबई में क्यों रहते हैं. मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि कई बड़े उद्योगपति और चर्चित लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

विवेक ओबेरॉय और आर माधवन का लिया नाम

राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि विवेक ओबेरॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक में उनकी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज वह दुबई में रहते हैं. उन्होंने आर माधवन का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, लेकिन उनका परिवार भी दुबई में रहता है. राज ठाकरे ने सवाल किया कि अगर भारत में सब कुछ इतना अच्छा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर विदेश में रहने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग भारत में काम करके फिर वापस दुबई चले जाते हैं.

दोनों कलाकारों ने पहले बताई थी वजह

हालांकि, विवेक ओबेरॉय और आर माधवन पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्होंने दुबई में रहने का फैसला अलग-अलग कारणों से लिया था. आर माधवन ने बताया था कि कोविड के समय वह अपने बेटे के तैराकी करियर को बेहतर मौका देने के लिए दुबई चले गए थे. वहीं विवेक ओबेरॉय का कहना था कि उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दुबई में रहना शुरू किया. दोनों कलाकारों ने अपने फैसले को निजी और पेशेवर जरूरतों से जुड़ा बताया था.

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर भी बोले राज ठाकरे

अपने भाषण में राज ठाकरे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वह सही नहीं था. उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने ऐसे युवाओं को माफ कर सही रास्ता दिखाने की बात कही थी. लेकिन साथ ही राज ठाकरे ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के समर्थकों और ट्रोल करने वालों को भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए.

ट्रोलिंग और राजनीति पर भी उठाए सवाल

राज ठाकरे ने कहा कि सोशल मीडिया पर नेताओं, कलाकारों और कई बड़े लोगों को लगातार ट्रोल किया जाता है. उनके मुताबिक कई अभिनेता अब खुलकर अपनी राय रखने से बचते हैं क्योंकि उन्हें ट्रोलिंग का डर रहता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक माहौल में कटु भाषा का चलन बढ़ा है और सभी दलों को इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि समाज में सम्मानजनक संवाद होना जरूरी है, क्योंकि इससे लोकतंत्र और सार्वजनिक चर्चा दोनों मजबूत होते हैं.