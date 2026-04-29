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Raja Hirdesh Lodhi Shaurya Yatra Prahlad Joshi Said First Time In Madhya Pradesh Thousands Of People Gathered To Honour The Revolutionaries

'स्कूलों में पढ़ाई जाएगी बुंदेला विद्रोह के नायक राजा हिरदेशाह लोधी की शौर्य गाथा', मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Raja Hirdesh Lodhi Shaurya Yatra: मध्य प्रदेश के भोपाल में राजा हिरदेशाह लोधी और 1842 के क्रांतिकारियों के सम्मान में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन नायकों की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की. वहीं, राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है.

मध्य प्रदेश में 1842 के बुंदेला विद्रोह के महानायक राजा हिरदेशाह लोधी की याद में शौर्य यात्रा निकली

Raja Hirdesh Lodhi Shaurya Yatra: मध्य प्रदेश में 1842 के बुंदेला विद्रोह के महानायक राजा हिरदेशाह लोधी की याद में शौर्य यात्रा और विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ. भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब 1842 के अमर बलिदानियों की शौर्य गाथाएं स्कूल के बच्चों को पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाई जाएंगी. वहीं, राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है.

पढ़ाई जाएगी क्रांतिकारियों की जीवनी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की. सीएम ने ऐलान किया कि अब 1842 के अमर बलिदानियों की शौर्य गाथाएं स्कूल के बच्चों को पाठ्यक्रम के जरिए पढ़ाई जाएंगी. इसके साथ ही उनके योगदान पर शोध कार्य भी शुरू होगा ताकि नई पीढ़ी अपने असली नायकों के त्याग से परिचित हो सके. बता दें कि जम्बूरी मैदान में आयोजित ये कार्यक्रम बुंदेला विद्रोह के महान क्रांतिकारियों को समर्पित था. मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से आए हजारों लोगों ने राजा हिरदेशाह लोधी के अदम्य साहस को याद किया. ये आयोजन केवल एक सभा नहीं बल्कि हमारे भूले-बिसरे गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा प्रयास था.

लोधी समाज वीरता और‍ योद्धा परंपरा का प्रतीक है… आज भोपाल में राजा हिरदेशाह लोधी जी की 168वीं पुण्यतिथि पर आयोजित शौर्य यात्रा में उन्हें नमन किया और आजादी में उनके संघर्ष को याद किया। वीरता, संघर्ष और सामाजिक एकता के प्रतीक राजा हिरदेशाह जी ने बुंदेलखंड में विभिन्न समाजों को… pic.twitter.com/WC0MwlLKuf — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 28, 2026

गुमनाम नायकों को पहचान दिलाने का मिशन

मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है. समाज के संस्कार और साहस को एक धागे में पिरोना ही इस शौर्य यात्रा और भव्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य है.

आज भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित वीर शिरोमणि नर्मदा टाईगर ‘राजा हिरदेशाह लोधी जी की शौर्य यात्रा’ में उपस्थित होकर उनके अद्वितीय बलिदान, पराक्रम और स्वाभिमान को स्मरण किया । यह आयोजन किसी व्यक्ति या राजनीति का नहीं, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास, पूर्वजों के त्याग और मातृभूमि के… pic.twitter.com/caoh234yPi — Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) (@prahladspatel) April 28, 2026

क्रांतिकारियों के वंशजों का सम्मान

इस कार्यक्रम की सबसे भावुक पल राजा हिरदेशाह लोधी और अन्य महान शहीदों के वंशजों का सम्मान करना रहा. राज्य सरकार ने राजा कौशलेंद्र सिंह और रंजीता सिंह जैसे वंशजों को मंच पर सम्मानित कर उनके पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी युवाओं को राजा हिरदेशाह की युद्ध शैली से प्रेरणा लेने का संदेश दिया. इस महाकुंभ में लोधी, गोंड, आदिवासी और ठाकुर समाज के लोगों ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हिस्सा लिया. लोक गायिका संजो बघेल की ओजपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे जनसमूह को देशभक्ति के जोश से सराबोर कर दिया. अलग-अलग दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को सामाजिक एकजुटता की एक अनूठी मिसाल बना दिया.

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