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राजा रवि वर्मा की ऐतिहासिक पेटिंग 167.20 करोड़ में बिकी, जानिये किसने खरीदा और क्या है इसमें खास
Raja Ravi Varma Painting: राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग का अनुमानित मूल्य 80-120 करोड़ रुपये था और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक डॉ. साइरस पूनावाला ने 167.20 करोड़ रुपये में खरीदा.
Raja Ravi Varma Painting: राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167.20 करोड़ रुपये में बिकी. मुंबई में सैफ्रनआर्ट के स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में इस बेशकीमती पेंटिंग की नीलामी हुई. सीरम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. साइरस एस. पूनावाला ने यह पेंटिंग खरीदी. पेटिंग ने एक रिकॉर्ड भी बनाया. ऑक्शन में बिकने वाली मॉडर्न इंडियन आर्ट के लिए यह अब तक की सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाली पेटिंग बन गई है.
पेटिंग ने बनाया रिकॉर्ड
न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पेंटिंग बुधवार (1 अप्रैल) को मुंबई में सैफ्रनआर्ट के स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपये (लगभग USD 18 मिलियन) में बिकी. इस बिक्री ने एक नया बेंचमार्क भी सेट किया, जिसने पिछले साल MF हुसैन की अनटाइटल्ड (ग्राम यात्रा) की तरफ से बनाए गए 118 करोड़ रुपये से ज्यादा के पिछले ऑक्शन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
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कब बनी थी यह पेंटिंग?
1890 के दशक में राजा रवि वर्मा के करियर के पीक पर बनी, यशोदा और कृष्ण की इस पेंटिंग की कीमत लगभग 80-120 करोड़ रुपये थी. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खरीद पर रिएक्शन देते हुए पूनावाला ने कहा,’मुझे राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग यशोदा और कृष्ण को खरीदने, संभालकर रखने और उसकी देखभाल करने का मौका मिला है. यह मेरे लिए गर्व की बात है. यह राष्ट्रीय धरोहर समय-समय पर जनता को दिखाने के लिए उपलब्ध होने योग्य है और मैं आगे चलकर इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा.’
क्या है इस पेंटिंग में खास?
यह ऑयल पेंटिंग भगवान कृष्ण और यशोदा के पौराणिक किरदारों के जरिए मां के प्यार को दिखाती है. इसमें यशोदा गाय का दूध दुह रही हैं और कृष्ण पीछे से दूध का प्याला उठा रहे हैं. इस पेंटिंग को राजा रवि वर्मा की सबसे महत्वपूर्ण और भावपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है.
सैफ्रनआर्ट की को-फाउंडर और प्रेसिडेंट मीनल वज़ीरानी ने इस बिक्री को भारतीय आर्ट मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, वजीरानी ने कहा, ‘सैफ़्रोनआर्ट में हमें इस ऐतिहासिक पल को आसान बनाने पर गर्व है. यह सिर्फ मार्केट के लिए एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि भारतीय कला की हमेशा रहने वाली सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान की एक मजबूत याद दिलाता है.
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