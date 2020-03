नई दिल्लीः ईरान से 236 लोग रविवार सुबह एयर इंडिया की दो उड़ानों द्वारा जैसलमेर पहुंचे हैं. कर्नल सोम्बित घोष (पीआरओ डिफेंस, राजस्थान) ने यह घोषणा की. कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है और इटली, ईरान जैसे कोरोनोवायरस प्रभावित देशों में बड़ी संख्या में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है. एहतियात के तौर पर, देश लाए गए लोगों को 14 दिनों तक अलग-थलग रखा जाएगा. भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए विभिन्न स्थानों पर वेलनेस सेंटर स्थापित किए हैं.

घोष ने कहा, “जैसलमेर में वेलनेस सेंटर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक भारतीय सेना की फैसिलिटी है और कुशल चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में अनिवार्य क्वारन्टीन अवधि में लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है. सैनिकों ने विदेशों से लौट रहे देशवासियों की देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से सहायता की है.”

Rajasthan: 236 Indian nationals who were evacuated from Iran on 15 March 2020 brought to Jaisalmer, they are being quarantined at the Indian Army Wellness Centre here #coronavarius pic.twitter.com/7rZFGQAZXk

