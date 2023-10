सचिन पायलट का सड़कों पर जलवा! टोंक विधानसभा से भरेंगे नामांकन, बोले- खड़गे जी ने कहा कि भूल जाओ...

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारी जोरों पर है. इस कड़ी में मंगलवार (31 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया. पायलट ने इस दौरान कहा कि खड़गे जी ने मुझसे कहा कि भूल जाओ, माफ करो और आगे बढ़ो. मैं केवल जो कह रहा हूं उसके लिए जिम्मेदार हूं और दूसरे क्या कहते हैं इसके लिए नहीं. हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए. हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद आलाकमान यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करेंगे. पायलट मंगलवार सुबह टोंक आने के बाद मंशा पूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के बाद अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद जुलूस के रूप में रवाना होंगे. इसकी शुरुआत सवाई माधोपुर चौराहे से होगी. इस दौरान काफी संख्या में पायलट के समर्थकों की भीड़ उमड़ने की संभावना है. इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर ली है. इसके बाद पायलट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

#WATCH | Tonk, Rajasthan: Congress Leader Sachin Pilot holds a road show ahead of filing his nomination from Tonk Assembly pic.twitter.com/9ZuGGhF0n0

— ANI (@ANI) October 31, 2023