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Rajasthan Ats Arrests Lawrence Bishnoi Gang Associate Monty

लॉरेंस गैंग पर ATS का बड़ा वार! राजस्थान से पकड़ा गया गैंगस्टर का करीबी, मिले जिंदा कारतूस

राजस्थान ATS ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. जांच एजेंसियां उसके गैंग और हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े कनेक्शन खंगाल रही हैं.

Lawrence Bishnoi

Lawrence Bishnoi Gang Member Arrested: राजस्थान में एक्टिव गैंग नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कथित सहयोगी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार जाट उर्फ मोंटी के रूप में हुई है. वह जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गैंग से जुड़े लोगों के संपर्क में था और कथित तौर पर कई अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है.

ATS की कार्रवाई से मचा हड़कंप

सूत्रों के अनुसार, ATS को आरोपी की गतिविधियों के बारे में लगातार इनपुट मिल रहे थे. इसके बाद स्पेशल निगरानी रखी गई और आखिरकार उसे हिरासत में ले लिया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से सात जिंदा कारतूस बरामद हुए. जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन कारतूसों का इस्तेमाल कहां और किस मकसद से किया जाना था.

लॉरेंस गैंग से जुड़े तार

जांच में सामने आया है कि आरोपी का संपर्क गैंगस्टर सुनील कुमार मीणा उर्फ एसके से था. बताया जा रहा है कि एसके को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य माना जाता है.

पुलिस का दावा है कि सुनील मीणा फिलहाल फरार है और उसके तार पाकिस्तान में बैठे अपराधियों से भी जुड़े होने की आशंका है. इसी वजह से जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही हैं.

हथियार तस्करी का शक

ATS सूत्रों के मुताबिक, अनिल जाट पर अवैध हथियारों की सप्लाई और गैंग से जुड़े दूसरे कामों में शामिल होने का शक है. एजेंसियां उसके मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद कर सकती है.

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कई राज्यों तक फैला नेटवर्क

पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कई राज्यों तक फैल चुका है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गैंग सौशल मीडिया मीडिया, रंगदारी और हथियार सप्लाई जैसे नेटवर्क के जरिए लगातार सक्रिय रहने की कोशिश करता है. इसी कारण अलग-अलग राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां गैंग से जुड़े लोगों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.