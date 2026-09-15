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राजस्थान में BJP के वोटों को प्रभावित नहीं कर पाए 'कॉकरोच', निकाय चुनावों में 41 फीसदी सीटों कब्जा, नंबर 2 पर कांग्रेस

दिल्ली में छात्र आंदोलन की सफलता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) राजस्थान के निकाय चुनावों से पहले अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में जुटी थी लेकिन इन चुनावों में उसके निशाने पर रही बीजेपी को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता दिखा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 15, 2026, 11:13 AM IST
Rajasthan Civic Election ANI
राजस्थान निकाय चुनावों में सफलता मिलने के दौरान बीजेपी नेता @ANI
  • निकाय चुनावों से पहले CJP भी मार रही थी जोर
  • BJP के वोटों में सेंधमारी का था प्लान, नहीं दिखा प्रभाव
  • बीजेपी के कुल वोट में 5 फीसदी का उछाल, कांग्रेस को नुकसान
  • परिसीमन और वार्ड वृद्धि का छोटे दलों और निर्दलीयों को भी बंपर फायदा

राजस्थान में निकाय चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और राज्य के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस इन नतीजों को अपने-अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं. बीजेपी ने इन निकाय चुनावों के 41 फीसदी वार्डों पर कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 35 प्रतिशत वार्ड आए हैं. इन चुनावों में दूसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस खुद को आगे दिखाने में पीछे नहीं है. वह इन चुनावों से अपना गणित और अपने समीकरण सुलझाने का दावा कर रही है. पार्टी का कहना है कि उसने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के घर में जीत हासिल की है, जो सत्ताधारी बीजेपी की कम होती लोकप्रियता का आईना है.

कांग्रेस को क्या हुआ हासिल!

इन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस गिना रही है कि उसने केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह, मदन दिलावर, जोराराम कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और वसुंधरा राजे के गढ़ में जीत दर्ज की है. हालांकि वह इस पर खामोश है कि उसकी पार्टी भी उसके बड़े नेताओं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के गढ़ में कैसे हार का मुंह देख लिया.

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नंबर 1 पर रही बीजेपी

बता दें ये चुनाव राजस्थान के शहरी इलाकों के निकाय चुनाव थे, जहां कुल 10,244 वार्डों में से करीब 41 फीसदी (4,179 वार्ड) पर बीजेपी ने कब्जा किया है. कांग्रेस के खाते में भी 35 फीसदी ( 3,613) वार्ड आए हैं. बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि इन चुनावों से पहले उसकी साख पर बड़ा सवाल था. नीट परीक्षा लीक को लेकर वह देश भर में बैकफुट पर बताई जा रही थी, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले हुए छात्र आंदोलन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रदान को इस्तीफा देना पड़ा था.

क्या रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रभाव!

इस जीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एजुकेशन सिस्टम की खामियों और कमियों को लेकर खासतौर से बीजेपी सरकार वाले राज्यों में एक्टिवेट हो रही थी. वह दिल्ली में मिली कामयाबी के बाद राजस्थान को अपने प्रयोगों की पहली पाठशाला बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी और उसने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान छेड़ा था. हालांकि निकाय चुनावों के नतीजों से उसके पास उत्साह बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिख रहा है. हालांकि पार्टी बीजेपी को हुए नुकसान को अपनी कामयाबी मान रही है और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में लगी है. ऐसे में यह बीजेपी के लिए एक अहम परीक्षा थी.

5 फीसदी बढ़ा BJP का वोट, कांग्रेस को नुकसान

राजस्थान के शहरी इलाकों के ये चुनाव मुख्य रूप से तीन स्तरों पर- नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड/नगरपालिका (नगर पंचायत) के 309 शहरी निकायों में हुए. इन चुनावों के कुल आंकड़ों में बीजेपी को 5 प्रतिशत अंकों की बढ़त दिख रही है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 5 प्रतिशत अंक नीचे गिरा है. हालांकि इन निकाय चुनावों की तुलना पिछले निकाय चुनावों के आधार पर नहीं की जा सकती क्योंकि इस बार इन चुनावों पर परिसीमन के साथ-साथ सीटों की संख्या में हुई (37 फीसदी) बढ़ोतरी का भी असर था. पिछले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव चक्र (2019 से 2021) के बाद से राजस्थान में 2,770 वार्ड जुड़े हैं.

बीजेपी को यहां बंपर फायदा

इस नजरिए से बीजेपी द्वारा जीते गए वार्डों की संख्या में 57% की वृद्धि हुई है, जो कुल वार्डों में 37% विस्तार से काफी ज्यादा हैं, जबकि कांग्रेस की संख्या में 19% की वृद्धि हुई है. इन चुनावों के बाद बीजेपी का आंकड़ा लगभग 2,666 वार्ड से बढ़कर 4,179 वार्ड हो गया है, जो 56.8% की वृद्धि है. कांग्रेस 3,042 वार्ड से बढ़कर 3,613 वार्डों पर पहुंच गई है, जो 18.7% की वृद्धि है. निर्दलीय लगभग 1,672 वार्ड से बढ़कर 2,273 हो गए हैं, जो 35.9% की वृद्धि है.

छोटे दलों की भी पौ-बारह

छोटी पार्टियों के आंकड़ों में भी उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं. नागौर लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) लगभग 14 वार्ड से बढ़कर 63 हो गई है, जो 350% की वृद्धि है. आरएलपी के लिए यह वृद्धि उल्लेखनीय है, जो राजस्थान के जाट-बहुल क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मजबूत उपस्थिति वाली क्षेत्रीय पार्टी है. सीपीआई(M) लगभग 8 वार्ड से बढ़कर 38 हो गई है, जो 375% की वृद्धि है. बसपा 24 वार्ड से घटकर 19 रह गई है, जो 20.8% की गिरावट है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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