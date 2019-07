नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नेतृत्‍व के संकट से जूझ रही कांग्रेस में बेचैनी है और संभावित नए नेतृत्‍व की तलाश की कोशिशें तेज हो गई हैं. दो दिन पहले सोमवार को कांग्रेस शासित राज्‍यों के पांच मुख्‍यमंत्र‍ियों ने जहां, राहुल गांधी से अध्‍यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह किया था, वहीं, आज बुधवार को राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपीए अध्‍यक्ष व कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी से उनके निवास पर 40 मिनट की मुलाकात की है.

वहीं, राहुल गांधी ने कहा, पार्टी को बिना किसी देरी के अपना अध्‍यक्ष तय कर लेना चाहिए. मैं इस प्रक्रिया में कहीं नहीं हूं. मैं पहले ही अपना त्‍यागपत्र सौंप चुका हूं और मैं ज्‍यादा दिनों तक पार्टी अध्‍यक्ष नहीं रहूंगा. सीडब्‍ल्‍यूसी को जल्‍द एक मीटिंग बुलाना चाहिए और तय करना चाहिए.

Rahul Gandhi: Party should decide on the new president quickly without further delay, I’m nowhere in this process. I have already submitted my resignation and I am no longer the party president. CWC should convene a meeting at the earliest and decide. pic.twitter.com/pvImuPq2rj

— ANI (@ANI) July 3, 2019